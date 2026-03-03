Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Σ., σε δημοκρατικές συνθήκες και με αυξημένη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, πράγμα που αποδεικνύει ότι τα σωματεία μπορούν και πρέπει να μείνουν όρθια και δυνατά για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση την Δευτέρα 2 Μαρτίου, όπου μετά από ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου απαρτίζουν οι εξής:

Πρόεδρος: Ρηγάκης Ζαχαρίας

Αντιπρόεδρος: Σκεπεταράκης Αντώνης

Γενικός Γραμματέας: Κούτσικος Γιώργος

Ταμίας: Λάμψα Κασσιανή

Βοηθός Ταμία: Σκεπεταράκης Αντώνης

Μέλος: Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ

Μέλος: Βασιλάκης Σπύρος

Μέλος: Σπαχή Αρετή

Μέλος: Αστυρακάκης Άρης

Μέλος: Τρούλη Αντιγόνη

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ