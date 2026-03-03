Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης για συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες Υπουργείων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και του Μουσείου Μπενάκη

Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την έναρξη του προγράμματος «Όλοι Digital: Ψηφιακή Εκπαίδευση & Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση της αρμόδιας Υπουργού κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου θα παρακολουθήσει τις δράσεις που προβλέπει το Πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να συμμετέχουν με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αυτονομία στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Γ. Μαρινάκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δ.Ρ κ. Μάνο Τσάκωνα, θα παραστούν στην τελετή εγκαινίων της Έκθεσης «Είσαι ό,τι φοράς» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη.

Η Έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη, το Δήμο Ρεθύμνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Την επιμέλεια της έχουν οι : Μαρία Μαραγκού/ Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μ.Σ.Τ Κρήτης, Μαρία Παναγίδου/ Μορφωτική ακόλουθος και Διευθύντρια στο Σπίτι της Κύπρου και Σταύρος Καβαλλάρης/ Επιμελητής Εικαστικών Εκθέσεων- Συγγραφέας.

Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη Έκθεση, στην οποία συμμετέχουν με έργα τους Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης -‘Πινακοθήκη Λ. Κανακάκι’, στο Ρέθυμνο, κατά το χρονικό διάστημα 17 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για μια πρωτότυπη εικαστική έκθεση αφιερωμένη στην πρόωρα χαμένη, ταλαντούχα Κρητικιά σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη.

Αναφορά στο περιεχόμενο και τη στόχευση της Εικαστικής Έκθεσης, η οποία είναι συνδεδεμένη με το έργο της εκλιπούσης καλλιτέχνιδας Σ. Κοκοσαλάκη, θα γίνει στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσουν νωρίτερα των εγκαινίων, ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και οι Επιμελητές της Έκθεσης.

Το πρωί της Πέμπτης ο κ. Μαρινάκης έχει προγραμματισμένες υπηρεσιακές συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες Υπουργείων για θέματα του Δήμου και της ΕΔΕΥΑ.

Στο Ρέθυμνο θα επιστρέψει το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενώ κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Δ.Ρ. κ. Λελεδάκης Δημήτρης.