Χανιά:Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Neapolis University στην Πάφο της Κύπρου, στο Δήμο Πλατανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Neapolis University στην Πάφο της Κύπρου, του Ομίλου Λεπτού, χορηγεί και φέτος τέσσερις υποτροφίες σε δημότες του.

Οι δύο υποτροφίες σε οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα για το πρώτο έτος σπουδών με καταβολή μόνο του 50% των διδάκτρων (σημειώνεται ότι, η συνέχιση της υποτροφίας πέραν του πρώτου έτους σπουδών, θα εξαρτηθεί από την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή/τριας, ετήσιος μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 85%, του πρώτου έτους) και οι άλλες δύο υποτροφίες σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (στο σύνολο του προγράμματος) με καταβολή μόνο του 50% των διδάκτρων, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γεράνι, έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Παιδείας ( τηλ.επικ/ας:2821340053 & 2821340002 )

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Παρουσίαση της έκθεσης Μεταξύ Φωτός και Σκιάς Τέχνη για ένα Βιώσιμο Μέλλον»
