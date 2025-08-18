ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου

Σε ένα επιπλέον βήμα για την βελτίωση της προσβασιμότητας, αλλά και την αναβάθμιση των δημοτικών παραλίων του, προχωρά ο Δήμος Χερσονήσου, με την προμήθεια κι επικείμενη τοποθέτηση τριών νέων συστημάτων πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες.

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός αναμένεται να τοποθετηθεί στις δημοτικές παραλίες «Ποταμός», στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων, δυτικά του ξενοδοχείου “Bella Maris” στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και «Εσταυρωμένος» στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, με δωρεάν χρηματοδότηση, ύψους 182.228,08 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία, προμήθεια βοηθητικών εγκαταστάσεων, ειδική σήμανση για τις προσβάσιμες παραλίες, καθώς και λοιπό εξοπλισμό και υποδομές προσβάσιμης παραλίας.

Αναφέρεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου, είχε υποβάλει σχετικό αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (Κωδικός ΗΠΔΕ: 355/10-05-2024), προκειμένου να ενταχθεί στο υποέργο SUB6 «Βελτίωση και τροποποίηση προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146) της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την σχετική έγκριση να ανακοινώνεται πριν από μερικές ημέρες επίσημα στον Δήμο.

Η αίτηση του Δήμου και η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στην άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

«Η αναβάθμιση των παραλιών μας με σύγχρονες υποδομές προσβασιμότητας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει: «Στόχος μας είναι ένας βιώσιμος και συμπεριληπτικός Δήμος, όπου όλοι οι πολίτες και επισκέπτες, ανεξαρτήτως κινητικών δυσκολιών, μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τον φυσικό μας πλούτο. Με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύουμε σε έργα ουσίας που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και τον κοινωνικό χαρακτήρα του τουρισμού μας».

