Χανιά:«Βραδιά Αφήγησης και Φωτογραφικής Έκθεσης – Σχολικές Αναμνήσεις στον Καφενέ του Σκινέ»

Παραδοσιακό Καφενείο: «Μετά χαράς» – Σκινές

Δευτέρα 18 Αυγούστου, ώρα 19:30

Το παραδοσιακό καφενείο «Μετά χαράς» στον Σκινέ συμμετέχει στην πολιτιστική διαδρομή «Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», φιλοξενώντας μια ξεχωριστή ενότητα της φωτογραφικής έκθεσης του εικαστικού και φωτογράφου Νίκου Μπασιά.

Η έκθεση εστιάζει στα παλιά, εγκαταλελειμμένα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Σμύρνης, που αποτελούν ζωντανά σύμβολα συλλογικής μνήμης. Μέσα από τον φακό του δημιουργού, οι χώροι αυτοί αποκτούν νέα ζωή, καλώντας τον επισκέπτη να αναστοχαστεί τη σημασία του τόπου, της ιστορίας και της κοινότητας.

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου, στις 19:30, σας προσκαλούμε στο «Μετά χαράς» σε μια μοναδική βραδιά αφήγησης. Οι μεγαλύτεροι του χωριού θα μοιραστούν αναμνήσεις από τη σχολική τους ζωή — μνήμες από τάξεις, αυλές, δασκάλες και παιδικά πειράγματα, που θα ζωντανέψουν ξανά μέσα από αφηγήσεις, φωτογραφίες και κουβέντες γύρω από τον καφενέ.

Ελάτε να θυμηθούμε, να αφηγηθούμε και να τιμήσουμε το παρελθόν που μας έφερε εδώ.

Φέρτε μαζί σας ιστορίες, μνήμες και παρέα!

Η εκδήλωση εντάσσεται στην πολιτιστική πορεία από τη Σούγια έως τα Χανιά, η οποία συνδυάζει τέχνη, παράδοση και τοπική ιστορία, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Οι εκθέσεις καθώς και το λεύκωμα «Αναμνήσεις στην σκόνη» που τις συνοδεύει, γίνονται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και του Δήμου Πλατανιά.

Το βιβλίο- λεύκωμα 124 σελίδων θα βρίσκεται στο καφενείο «Μετά χαράς» και θα διατίθεται δωρεάν.