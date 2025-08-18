Ηράκλειο:Έκλεψαν από όχημα προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα

Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος στο Ηράκλειο

Αφαίρεσαν από σταθμευμένο όχημα τσάντα που περιείχε προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ

Συνελήφθηκαν χθες (17.08.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δυο αλλοδαποί (21χρονος και 24χρονος) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (17.08.2025) άγνωστοι αφαίρεσαν από σταθμευμένο όχημα ημεδαπού σε περιοχή του Ηρακλείου τσάντα που περιείχε προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ .

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν -2- αλλοδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία και αποδόθηκαν στον κάτοχό τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.