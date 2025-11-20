ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«ΧΑΝΙΑmas»: Τo Σάββατο 22/11 η φωτοδότηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η φωτοδότηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία δίπλα από το Γιαλί Τζαμί θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, δίνοντας το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων.

Με βασικό σύνθημα το #xmasChania, όλοι οι συνδημότες και οι επισκέπτες καλούνται στο Ενετικό Λιμάνι για να συμμετάσχουν στη γιορτινή αυτή εκδήλωση, η οποία θα «ντυθεί» μουσικά από τις μελωδίες της Φιλαρμονικής και της Παιδικής – Εφηβικής Χορωδίας του Δήμου Χανίων.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη και του συγκροτήματος της, ενώ στο σημείο θα λειτουργεί και το χριστουγεννιάτικο καρουζέλ, προσφέροντας στιγμές χαράς στους μικρούς δημότες. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να κρατήσουν ένα όμορφο ενθύμιο της ημέρας, χάρη στις δωρεάν φωτογραφίες από το photoboothaki που θα βρίσκεται στον χώρο ενώ θα πραγματοποιηθεί show ιπτάμενων ακροβατικών από τους «El aire circus arts».

