Μιχάλης Χρυσοχοΐδης:«Η θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται από πράξεις»

Σημεία Ομιλίας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο

«Η θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται από πράξεις»

«Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα: Ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ρέθυμνο, σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Όπως τόνισε αναλυτικά ο κ.Υπουργός:

«Όπως είχα πει πριν λίγες μέρες, όταν ξαναήρθα στην Κρήτη, αυτή δεν είναι μια επίσκεψη ούτε ευκαιριακή ούτε κατόπιν εορτής.

Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Για να δώσω το μήνυμα ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Πρέπει λοιπόν να πούμε ξανά ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες.

Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, θέλει να ζήσει τη ζωή της ειρηνικά. Με νομιμότητα και ασφάλεια. Και πρέπει να δείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά, με συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί μόνο όταν υπάρχει συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας γεννιέται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παρουσίας της ΔΑΟΕ, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», στην Κρήτη.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις οι παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, εξειδικεύοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Κυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα όμως, πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του, που τάσσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Αυτό που διαπίστωσα, και εδώ στην Κρήτη και από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ ό,τι πιστεύουν μερικοί.

Η κοινωνία ξέρει καλά ότι, τα όπλα δεν ούτε παιχνίδι ούτε δύναμη ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού.

Η κοινωνία ξέρει ότι όπλα οφείλουν να φέρουν εκείνοι που έχουμε επιφορτίσει για τον ρόλο αυτόν και που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όχι όποιος θέλει και όπως θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, θα επικρατήσει ο Νόμος του ισχυρότερου σε βάρος του πιο αδύναμου. Ο Νόμος των ελάχιστων σε βάρος των πολλών. Ε, λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί.

Είμαστε οργανωμένη κοινωνία και συντεταγμένη Πολιτεία. Με κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Και με τη θέληση και την υποστήριξη των πολιτών θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το αξίζουμε. Το αξίζουν οι γενιές που έρχονται και θα έχουν το προνόμιο να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον υπέροχο τόπο, στην Κρήτη».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών της Κρήτης, τις νέες επιχειρησιακές στρατηγικές και την ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη με μόνιμο προσωπικό που φθάνει τους 190 αστυνομικούς, ενώ, παράλληλα, εξειδίκευσε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων.