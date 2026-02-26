«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» : Το θεατρικό κόσμημα του Γιώργου Διαλεγμένου μετά την επιτυχία στην Αθήνα παρουσιάζεται στην Κρήτη

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου στο Ηράκλειο

Δευτέρα 27 Απριλίου στα Χανιά

Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», παρουσιάζεται στην Κρήτη, σε μία παραγωγή της εταιρίας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη. Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια και τη γκρίνια που φέρνει η φτώχεια, στο Γκάζι τη δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο, βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Όμως, η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, έχει πει

για τον Γιώργο Διαλεγμένο:

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.»

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Πληροφορίες παράστασης:

Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Κατάλληλο για άνω των 12 ετών

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Κινηματοθέατρο Αστόρια – Ηράκλειο

Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 21:00

Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 21:00

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης – Χανιά

Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 21:00

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294

Email: methexis.productions@gmail.com

Site: methexis-productions.com