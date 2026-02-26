Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο Κρήτης: Παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενημερωτική εκδήλωση του e-ΕΦΚΑ, με αντικείμενο το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο ΟΠΣ) και με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης, της ηγεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και των Τοπικών Οικονομικών Επιμελητηρίων, καθώς και μεγάλου αριθμού εκπροσώπων φοροτεχνικών ενώσεων και λογιστών.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα και τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο ΟΠΣ) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά την τοποθέτησή του, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας που ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Νέο ΟΠΣ), ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που αναβαθμίζει συνολικά τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ενισχύοντας τη διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη διαχείριση παροχών και συντάξεων.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην καθιέρωση ενιαίων κανόνων ασφάλισης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων, στην ταχύτερη εφαρμογή κανονιστικών αλλαγών, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα και στην αύξηση της εισπραξιμότητας.

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής ΑΠΔ, η οποία αποτελεί κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών δεδομένων.

Η Ηλεκτρονική ΑΠΔ συμβάλλει στη σωστή και έγκαιρη αποτύπωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, λογιστών και υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Η παρουσία επαγγελματιών που εφαρμόζουν καθημερινά το σύστημα ανέδειξε τη σημασία της ανταλλαγής εμπειρίας και της διαρκούς συνεργασίας με τον Φορέα, ως βασικής προϋπόθεσης για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην πράξη.

Το έργο του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU, συμβάλλοντας στη μετάβαση της κοινωνικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον που ενισχύει τη διοικητική ικανότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ταχύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. προωθεί συστηματικά ένα συνεκτικό πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο αποσκοπεί στη θεσμική και λειτουργική αναδιάρθρωση του Φορέα, με προτεραιότητα την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου μοντέλου παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης...

0
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης...

0
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» : Το θεατρικό κόσμημα του Γιώργου Διαλεγμένου μετά την επιτυχία στην Αθήνα παρουσιάζεται στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Δημογραφικό: Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στην Ελλάδα – Συρρίκνωση από το 1980

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το δημογραφικό δεν είναι μελλοντικός κίνδυνος, αλλά είναι παρούσα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST