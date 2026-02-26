Ηράκλειο Κρήτης: Παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενημερωτική εκδήλωση του e-ΕΦΚΑ, με αντικείμενο το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο ΟΠΣ) και με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης, της ηγεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και των Τοπικών Οικονομικών Επιμελητηρίων, καθώς και μεγάλου αριθμού εκπροσώπων φοροτεχνικών ενώσεων και λογιστών.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα και τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο ΟΠΣ) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά την τοποθέτησή του, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας που ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Νέο ΟΠΣ), ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που αναβαθμίζει συνολικά τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ενισχύοντας τη διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη διαχείριση παροχών και συντάξεων.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην καθιέρωση ενιαίων κανόνων ασφάλισης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων, στην ταχύτερη εφαρμογή κανονιστικών αλλαγών, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα και στην αύξηση της εισπραξιμότητας.

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής ΑΠΔ, η οποία αποτελεί κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών δεδομένων.

Η Ηλεκτρονική ΑΠΔ συμβάλλει στη σωστή και έγκαιρη αποτύπωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, λογιστών και υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Η παρουσία επαγγελματιών που εφαρμόζουν καθημερινά το σύστημα ανέδειξε τη σημασία της ανταλλαγής εμπειρίας και της διαρκούς συνεργασίας με τον Φορέα, ως βασικής προϋπόθεσης για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην πράξη.

Το έργο του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU, συμβάλλοντας στη μετάβαση της κοινωνικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον που ενισχύει τη διοικητική ικανότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ταχύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. προωθεί συστηματικά ένα συνεκτικό πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο αποσκοπεί στη θεσμική και λειτουργική αναδιάρθρωση του Φορέα, με προτεραιότητα την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου μοντέλου παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.