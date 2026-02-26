Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν 200 γραμμάρια κάνναβης χρηματικό ποσό 5.700 ευρώ , μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Συνελήφθησαν χθες (25.02.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα ,βραδινές ώρες χθες (25.02.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν δυο αλλοδαπούς (35χρονο και 26χρονο ) να εξέρχονται διαμερίσματος στα Χανιά και τους ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που τους έκαναν βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης και χρηματικό ποσό .

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στον ανωτέρω χώρο που χρησιμοποιούν ως οικία, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν :

• 201,5 γραμμάρια κάνναβης

• μικροποσότητα κοκαΐνης

• Χρηματικό ποσό 5.700 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Ζυγαριά

• Τρίφτης

• -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Oι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.