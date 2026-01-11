ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, έρχονται έργα και λιγότερη γραφειοκρατία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η προσπάθεια ποτέ δεν τελειώνει. Χρειάζεται σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Και αυτή είναι και η δέσμευσή μας απέναντί σας» αναφέρει σε ανάρτησή του, στο TikTok, ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Τι θέλουν οι πολίτες από τις Κυβερνήσεις τους; Φαντάζομαι έργο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, τιμώντας και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του, στο TikTok, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Και εξειδικεύει αμέσως μετά:
«- Ξεκινάω από το Δημόσιο και την ταλαιπωρία των πολιτών που, μετά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την γρήγορη απονομή των συντάξεων, πάμε τώρα με μία νομοθετική πρωτοβουλία, για να τελειώσουμε με “ιστορίες καθημερινής τρέλας” και για την απλοποίηση της επαφής των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

– Θα αξιοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη για την περαιτέρω επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Το οφείλουμε στους πολίτες.

– Φέτος θα επεκταθεί η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Εννοείται, ότι τον Απρίλιο θα αυξηθεί ακόμα μία φορά ο κατώτατος μισθός. Είχαμε πει 950 ευρώ μέχρι το 2027. Θα τιμήσουμε τη δέσμευσή μας.

– Ολοκληρώνεται μέχρι το καλοκαίρι η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και 80 περίπου Νοσοκομείων.

– Ολοκληρώνονται όμως και μεγάλα έργα: Ο Ε65. H επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Και τα σιδηροδρομικά έργα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

– Φέτος, επίσης, θα εφαρμοστεί στην οριστική, ψηφιακή του μορφή, το νέο δίκαιο σύστημα καταβολής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στους αγρότες μας. Μια μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο!».

Και σημειώνει στην ανάρτησή του ο αντιπροέδρος της κυβέρνησης: «Η προσπάθεια ποτέ δεν τελειώνει. Χρειάζεται σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Και αυτή είναι και η δέσμευσή μας απέναντί σας». «Όσοι, λοιπόν, ζητάνε μεγάλα λόγια, η διεύθυνση “Νέα Δημοκρατία” δεν είναι η σωστή. Δεν παριστάνουμε τους αλάνθαστους, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανέβει η Ελλάδα ψηλότερα!», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για το 2026: Σταθερότητα,...

0
Στην πρώτη ανασκόπηση του 2026, ο πρωθυπουργός μιλά για...

Πιερρακάκης: Μια βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία – Αφιέρωμα...

0
Όπως σημειώνεται το αφιέρωμα, 43χρονος ανήκει σε μια γενιά...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
