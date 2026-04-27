Με χειμωνιάτικο καιρό η Πρωτομαγιά- «Επιβεβαιώνεται η ψυχρή εισβολή» λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη και την Πρωτομαγιά αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας – Πού αναμένεται να βρέχει.
Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται την Πρωτομαγιά, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά μοντέλα που κάνουν λόγο για ψυχρή εισβολή.
Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά αναμένεται ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.
Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Χιόνια στα ορεινά
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.