Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Οι αποκαλύψεις του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας

Η χειροβομβίδα που προκάλεσε τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ στην Αφάντου Ρόδου ήταν παραγωγής 1967

Χειροβομβίδα παραγωγής του 1967 φαίνεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τη θανατηφόρα έκρηξη στο πεδίο βολής της Αφάντου στη Ρόδο, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ.

Την πληροφορία για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση επιβεβαίωσε στην ΚΡΗΤΗ TV ο εμπειρογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιάννης Τσιάμπας.

Όπως αποκάλυψε, «αυτές οι χειροβομβίδες συσκευάζονται ανά τριάντα σε ξύλινα κιβώτια. Το κιβώτιο είχε ένδειξη απέξω ότι οι χειροβομβίδες κατασκευάστηκαν τον Νοέμβριο του 1967».

Συνθήκες φύλαξης και συντήρησης

Ο κ. Τσιάμπας τόνισε πως, «σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ, οι χειροβομβίδες δεν έχουν θεωρητικά ημερομηνία λήξης, ωστόσο απαιτείται να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης και συντήρησης». Αυτοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και περιβάλλοντος.

Σε εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζονται δύο περόνες και ένας μοχλός απασφάλισης που εντοπίστηκαν 8-10 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ανήκουν στη «χειροβομβίδα του θανάτου».

Οι έρευνες

Κεντρικό ζητούμενο των ερευνών είναι η ανεύρεση γενετικού υλικού που θα αποκαλύψει ποιος χειρίστηκε τη μοιραία χειροβομβίδα. Δείγματα DNA θα ληφθούν και από τα κιβώτια αποθήκευσης, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτά, πέραν των εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες των πυροτεχνουργών, οι οπές του μοχλού δεν δίνουν σαφή ένδειξη για το αν σχετίζεται με τη χειροβομβίδα που προκάλεσε την έκρηξη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι χειροβομβίδες φέρεται να ήταν παραγωγής 100Σ/1967. Είχαν αποθηκευτεί τότε και, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1971, επί δικτατορίας.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, αναμένεται να προκαλέσουν νέα ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα και την ασφάλεια του στρατιωτικού εξοπλισμού. Είναι, πάντως, γνωστό ότι σημαντικό ποσοστό των αποθεμάτων του στρατού σε πυρομαχικά παραμένει απαρχαιωμένο.

Εσωτερικοί έλεγχοι και τιμητική πρόταση

Παράλληλα, εξετάζεται το διαχειριστικό πλαίσιο των αποθηκών και η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας εντός του στρατοπέδου. Έχουν ήδη ληφθεί δειγματοληπτικά δείγματα από άλλες χειροβομβίδες για έλεγχο.

Το υπόλοιπο της ίδιας παρτίδας έχει απενεργοποιηθεί, καθώς λόγω παλαιότητας και φθοράς θεωρείται μη αξιόπιστο για χρήση. Οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν ότι τα συγκεκριμένα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξετάζει την πρόταση να δοθεί στο 541 Τάγμα Οπλιτών Αφάντου η ονομασία «Ραφαήλ Γεώργιος Γαλυφιανάκης», προς τιμήν του αδικοχαμένου 19χρονου.