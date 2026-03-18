Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργοποιεί μια ακόμη σημαντική φάση της, σε εξέλιξη διαδικασίας, σχεδιασμού της Στρατηγικής Ανάπτυξης (place branding) προορισμού, καλώντας τους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να συμμετάσχουν στο ερωτηματολόγιο με τίτλο: «Χερσόνησος 2030 / 45 ερωτήσεις για τον τόπο μας».

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, επιχειρήσεις, εργαζόμενους του κλάδου, συλλογικούς φορείς και οργανισμούς και στα μέλη τους, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν την άποψη και την εμπειρία τους για το προφίλ και την προέλευση των επισκεπτών καθώς και για μια σειρά από θέματα σχετικά με τις συνήθειες, την καταναλωτική τους συμπεριφορά κ.λπ.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη σημερινή εικόνα και τη λειτουργία του προορισμού, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά στον τουρισμό και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον τόπο αλλά και τους επισκέπτες του καθώς και τις απόψεις τους. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε 9 θεματικές ενότητες, ενώ οι απαντήσεις είναι ανώνυμες.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος μιας καινοτόμου και πολυεπίπεδης διαδικασίας ανάλυσης του προορισμού, η οποία ενσωματώνει τις σύγχρονες διεθνείς μεθοδολογικές προσεγγίσεις του place branding.

Η διαδικασία βασίζεται στην αρχή της συν-δημιουργίας (co-creation) της στρατηγικής και στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων του τόπου, ώστε ο προσδιορισμός της μελλοντικής θέσης του προορισμού να προκύψει από τη βάση (bottom-up), με διαφάνεια και λογοδοσία προς την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες. Το ερωτηματολόγιο των επωφελούμενων αποτελεί την τρίτη φάση ανάλυσης του προορισμού και ακολουθεί δύο προηγούμενα στάδια.

Πρώτον, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη διαδικτυακή έρευνα, μέσα από την οποία αποτυπώθηκε η ψηφιακή εικόνα του προορισμού. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε εξειδικευμένες διεθνείς πλατφόρμες τουρισμού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναλύθηκαν οι απόψεις και τα σχόλια των επισκεπτών σχετικά με την εμπειρία τους από τη Χερσόνησο.

Δεύτερον, οργανώθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή επαγγελματιών, φορέων, οργανισμών, συλλόγων αλλά και πολιτών της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αποτυπωθεί η άποψη που έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι άνθρωποι του τουρισμού για τον τόπο τους. Η ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις ήταν ευρεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επωφελούμενων θα συνδυαστούν με τα ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας και των δημόσιων διαβουλεύσεων, ώστε να προκύψει μια σαφής και τεκμηριωμένη αποτύπωση της σημερινής θέσης του προορισμού.

Μέσα από τη σύνθεση των δεδομένων παράλληλα θα αναδειχθούν:

• Τα δυνατά σημεία που μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.

• Τα αδύναμα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

• Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που μπορούν να αξιοποιηθούν.

• Καθώς και οι πιθανές απειλές για το αναπτυξιακό μέλλον του προορισμού.

Η ανάλυση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό της μελλοντικής στρατηγικής ταυτότητας και ανάπτυξης της Χερσονήσου ως προορισμού. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τις επιχειρήσεις του τουρισμού, τους επαγγελματίες του κλάδου, τους εργαζόμενους και τους φορείς του προορισμού να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο και προωθώντας το στους συνεργάτες και στα μέλη τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο… https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1WghPLcPfwBttWSGa8Q66gnAWA-OzzTQFXMKeO2mIxpchA/viewform.

«Η Χερσόνησος αλλάζει και οφείλουμε αυτή η αλλαγή να στηρίζεται στη γνώση, στη συμμετοχή και στη συλλογική ευθύνη» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η στρατηγική ταυτότητα του προορισμού διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εδώ, από όσους γνωρίζουν την πραγματική δυναμική και τις ανάγκες του τόπου. Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο είναι κρίσιμη, γιατί μας επιτρέπει να χαράξουμε μια πορεία που αντανακλά την πραγματικότητα και τις προοπτικές της Χερσονήσου μέχρι το 2030. Σας καλώ όλους να συμβάλετε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία».