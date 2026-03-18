Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με επαγγελματικούς φορείς για το ζήτημα της στάθμευσης

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κάλεσε σε συνάντηση εργασίας τους εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου,

του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημά τους για να συζητηθεί το ζήτημα της στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου της πόλης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/3, στις 18:00, στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων κατήγγειλε τον Δήμο Ηρακλείου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αξιώνοντας τον τερματισμό της στάθμευσης σε σημεία της τάφρου των Ενετικών Τειχών, όπως προβλέπει η σχετική απαγορευτική απόφαση στη βάση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του 2016.

Σε συνέχεια της καταγγελίας αυτής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απαίτησε από τον Δήμο Ηρακλείου την άμεση τοποθέτηση κάθε διαθέσιμου μέσου αποτροπής της πρόσβασης και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες, προειδοποιώντας για κυρώσεις εναντίων αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, από το 2016.