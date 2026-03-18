Μαλεβίζι: Έκκληση για ορθολογική χρήση νερού ενόψει της αρδευτικής περιόδου

Ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου στο Δήμο Μαλεβιζίου και υπό το βάρος των παρατεταμένων συνθηκών λειψυδρίας, η διασφάλιση των υδάτινων αποθεμάτων καθίσταται ζήτημα ύψιστης σημασίας και συλλογικής ευθύνης. Για την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων στην υδροδότηση, καλούνται όλοι οι παραγωγοί και καταναλωτές να επιδείξουν άμεση ανταπόκριση και υπεύθυνη στάση.

Για την ομαλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και την προστασία του πολύτιμου φυσικού πόρου, οι καταναλωτές θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

• Αποφυγή ανεξέλεγκτης ροής: Απαγορεύεται αυστηρά η ροή νερού χωρίς επίβλεψη (ανοιχτά υδρόμετρα).

• Ορθολογική άρδευση: Συνιστάται η χρήση της μεθόδου στάγδην άρδευσης, προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη νερού.

• Τήρηση ορίων κατανάλωσης: Υπενθυμίζεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με τα καθορισμένα όρια κατανάλωσης ανά καλλιέργεια.

• Ορθός προγραμματισμός ποτίσματος: Να αποφεύγεται η άρδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου παρατηρείται αυξημένη εξάτμιση, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα του νερού.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα ο Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου, ο οποίος προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και διακοπής της υδροδότησης.

Το νερό είναι πολύτιμος πόρος. Το προστατεύουμε σήμερα, για να το διασφαλίσουμε για το αύριο.