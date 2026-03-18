Ηράκλειο:Τελική Εκδήλωση του Έργου MARVOW 2.0 για τη συντονισμένη δι-υπηρεσιακή αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης των ηλικιωμένων γυναικών

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει την τελική Εκδήλωση του Έργου MARVOW 2.0 που αφορά στη συντονισμένη δι-υπηρεσιακή αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης των ηλικιωμένων γυναικών, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, 11 π.μ.-2μ.μ. στην Αίθουσα ΙΤΕ, (Αβέρωφ και Ζωγράφου γωνία), στο Ηράκλειο.

Η κακοποίηση των ηλικιωμένων γυναικών παραμένει ένα σοβαρό, αλλά συχνά αόρατο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο αφορά τόσο τις Υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων βίας όσο και τις Δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή καλούνται συχνά να διαχειριστούν σύνθετες καταστάσεις, χωρίς πάντα να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανισμούς συνεργασίας.

Μέσα από το Εργο MARVOW, που υλοποιείται σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) αναδείχθηκαν σημαντικά κενά στη δι-υπηρεσιακή συνεργασία και στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών. Ενα Εργο που ήρθε να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις, αναπτύσσοντας και προωθώντας ολοκληρωμένα εργαλεία και πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και τη στήριξη των θυμάτων.

Κεντρικό αποτέλεσμα του MARVOW 2.0 είναι η δημιουργία ενός Πρωτοκόλλου δι-υπηρεσιακής συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης, αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

