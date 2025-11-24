ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χριστούγεννα στα Χανιά με δώρα ξεχωριστά – Εργαστήρια κατασκευής στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για ακόμη μία χρονιά, το Δημαρχείο Χανίων υποδέχεται τα παιδιά μέσα από τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα εργαστήρια κατασκευής στολιδιών. Με «γιορτινά βήματα, χαρούμενες ρόδες και μαγικές διαδρομές», η δράση φιλοδοξεί να γεμίσει το Δημαρχείο με γέλια, ζεστασιά και παιδικές φωνές, κάνοντας τα Χανιά αυτές τις ημέρες να λάμπουν λίγο περισσότερο.

Μικροί δημιουργοί θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από κατασκευές, που συνδυάζουν τη φαντασία με αξίες, που κινούν την καθημερινότητά μας: συνεργασία, σεβασμό, αγάπη, αλληλεγγύη, φροντίδα για τον κοινό χώρο και ευαισθησία για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Τα στολίδια τους θα διακοσμήσουν το ισόγειο του Δημαρχείου, μεταφέροντας μηνύματα ευγένειας και χαράς, ενώ ένα μικρό, χειροποίητο στολίδι θα ταξιδέψει με κάθε παιδί στο σπίτι του, για να προσθέσει λίγη ακόμη χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Στη δράση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τμήματα σχολείων ( Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού). Την επιμέλεια των εργαστηρίων έχει η Άννα Νεμπαυλάκη, Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, με το μεράκι, τη ζεστασιά και τη δημιουργική συντροφιά φίλων, που στηρίζουν τη δράση.

Από τις 9 έως τις 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6972720943.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Team Πολ. Κρήτης
