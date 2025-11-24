Παρουσίαση Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της

Βίας κατά των Γυναικών, αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων στον 4ο όροφο θα

πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου χώρου: «ΔΩΜΑΤΙΟ ΟΛΙΓΟΩΡΗΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» που έχει δημιουργηθεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας

Χανίων και βρίσκεται εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Στόχος είναι η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των

παιδιών στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες έως την διεκπεραίωση

υποθέσεων σχετιζόμενων με την Ενδοοικογενειακή Βία και λοιπών

εγκλημάτων.