Παρουσίαση Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών, αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων στον 4ο όροφο θα
πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου χώρου: «ΔΩΜΑΤΙΟ ΟΛΙΓΟΩΡΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» που έχει δημιουργηθεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας
Χανίων και βρίσκεται εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.
Στόχος είναι η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των
παιδιών στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες έως την διεκπεραίωση
υποθέσεων σχετιζόμενων με την Ενδοοικογενειακή Βία και λοιπών
εγκλημάτων.

