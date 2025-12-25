«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Συναυλίες με τον Μάνο Παπαδάκη, Θοδωρή Βουτσικάκη στην Πύλη Ιησού, Drone Show στα Ενετικά Τείχη

Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για μικρούς και μεγάλους, όλες με ελεύθερη είσοδο έπειτα και από την χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού προς τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.

Την Τετάρτη 24/12 το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πύλη Ιησού για παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών με θέμα την επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη. Το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η συναυλία από το “LAB Heraklion Music Education” με μαθητές και οι καθηγητές.

Το απόγευμα το κοινό απόλαυσε την συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και τον Γιάννη Κασσωτάκη που διηύθυνε η αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη. Στη συνέχεια το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού, παρουσίασε χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Για σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων και για αύριο Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πύλη Ιησού

• 19:30. Συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη «Τα Απαραίτητα». Ο Μάνος Παπαδάκης, ένας από τους πιο δραστήριους και χαρισματικούς Κρητικούς τραγουδοποιούς, ετοιμάζεται για μια νέα σειρά εμφανίσεων.

Φέρνει στις αποσκευές του «τα Απαραίτητα», τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν από κανένα μουσικό πρόγραμμα έντεχνου και ροκ τραγουδοποιού. Τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που συνδέουν και ταξιδεύουν τον θεατή σε μια γύρα στον χρόνο.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ενετικά Τείχη

• 18:30. Drone Show στα Ενετικά Τείχη – Το πρώτο στην ιστορία του Ηρακλείου. Ένα εντυπωσιακό drone show με εκατοντάδες drones που θα συγχρονιστούν για να σχηματίσουν μοναδικές εικόνες στον ηρακλειώτικο ουρανό.

Το πρόγραμμα θα έχει εορταστικό χαρακτήρα εναρμονισμένο με το κλίμα των ημερών, και ταυτόχρονα θα αποτίνει φόρο τιμής στην ιστορία του Ηρακλείου, αναδεικνύοντας τα Ενετικά Τείχη μ’ ένα υπερθέαμα πρωτόγνωρο για την πόλη.

Πύλη Ιησού

19:00. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έρχεται στο Ηράκλειο με ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα που επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου, με επιλογές από σημαντικά ρεπερτόρια αγαπημένων Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Η μουσική πάντα κάνει αληθινό αυτό το μικρό θαύμα των γιορτών, γεμίζοντάς τις με παρέες, αγάπη και χαρά. Καινούργια τραγούδια κι εμείς μαζί με αυτά, είμαστε έτοιμοι, καταμεσής των γιορτινών ημερών του χρόνου, να σας συναντήσουμε σ’ αυτό το φωτεινό ραντεβού.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου. Μαζί του στη σκηνή έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί.Χρήστος Θεοδώρου (πιάνο), Νίκος Σκομόπουλος (τύμπανα), Πέτρος Κρεμυζάκης (μπάσο), Άννα Λάκη (ακορντεόν), Νίκος Σαμαράς (μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα), Στέλλα Τέμπρελη (τσέλο) Μουσική Διεύθυνση: Χρήστος Θεοδώρου. Ηχοληψία: Βασίλης Βακετατζής. Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/