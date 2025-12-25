Πολιτικά Κρήτης

Η Πανήγυρις των Αγίων Δέκα Μαρτύρων στο Πάνορμο Μυλοποτάμου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

23 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, 23ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αγαθόποδος, ενός εκ των Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Κρήτης, της Ενορίας Πανόρμου Μυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στους Αγίους Δέκα Μάρτυρες του νησιού μας, τονίζοντας τη σημασία και σπουδαιότητα ενός τόπου να αναδεικνύει Αγίους και την ιδιαιτερότητα για το Πάνορμο να έχει αναδείξει τον Άγιο Αγαθόποδα, ένα από τους Αγίους Δέκα Μάρτυρες της Μεγαλονήσου, και ευχήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων,

που έλαβαν μέρος στη Θεία Λειτουργία, και σε όλους τους πιστούς να έχουν πλούσια την ευλογία και τη χάρη του Θεού και να εορτάσουν καλό και αίσιο Άγιο Δωδεκαήμερο.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανόρμου και πλήθος κόσμου.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη μαθητιώσα νεολαία και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για το σπουδαίο έργο τους και επισκέφθηκε, μετά την Θεία Λειτουργία, το εορταστικό παζάρι του παρακείμενου σχολείου.

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
