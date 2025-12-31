«Χριστούγεννα στην πόλη»: Οι εκδηλώσεις την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η αλλαγή του χρόνου

Όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην πλατεία Ελευθερίας μεταφέρονται λόγω καιρούστη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Την Τρίτη 30/12 όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας απόλαυσαν υπέροχες μελωδίες και τραγούδια την Παιδική και Νεανική χορωδία του Ωδείου Κρήτης αλλά και τη συναυλία του Πειραματικού Χορωδιακού Εργαστηρίου του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδοσιακή μουσική από τον Ανδρέας Νικολιδάκη και Kώστα Βιτώρο

Για σήμερα Τετάρτη 31/12, το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» με σημείο αναφοράς την Βασιλική του Αγίου Μάρκου όπου μεταφέρονται οι εκδηλώσεις από την πλατεία Ελευθερίας λόγω των καιρικών φαινομένων, διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Βασιλική του Αγίου Μάρκου

• 22:30 Συναυλία με τους Gadjo DIlo

• Οι Gadjo Dilo έρχονται στο Ηράκλειο για ένα γιορτινό live που υπόσχεται να μας ταξιδέψει, να μας συγκινήσει και να μας βάλει στον ρυθμό της πιο κεφάτης μουσικής βραδιάς για την υποδοχή του νέου έτους!

Οι Gadjo Dilo είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της gypsy jazz και την πάντρεψε μοναδικά με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής. Με έμπνευση από τον Django Reinhardt και πάθος για τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που γεφυρώνει το Παρίσι του ’30 με την Αθήνα του σήμερα.

Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο «Manouche de Grec», οι Gadjo Dilo αναβιώνουν τη φινέτσα της τζαζ, παντρεύοντάς την με παλιές ελληνικές μελωδίες, νέες πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια-σταθμούς του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Κάθε τους εμφάνιση είναι μια γιορτή:

ζωντανή ενέργεια, ρυθμοί που σε ξεσηκώνουν, τραγούδια που σε ταξιδεύουν και μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, πάθος και αισιοδοξία. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η πόλη μας θα πλημμυρίσει με αυτήν τη μαγεία. Ελάτε να την ζήσουμε μαζί και να υποδεχθούμε το 2026 με χαρά, αισιοδοξία και κέφι!

Οι Gadjo Dilo είναι οι Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Σωτήρης Πομώνης, Σέργιος Χρυσοβιτσάνος, Ηλιάνα Τσαπατσάρη, Γιώργος Ρούλος.

Πλατεία Ελευθερίας 23:30

• Μουσική Διαδρομή με την Φιλαρμονική στο κέντρο της πόλης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου σκορπίζει νότες χαράς και μας προσκαλεί μαζί της στην διαδρομή από την Πλατεία Ελευθερίας με κατάληξη τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου για να υποδεχθούμε όλοι μαζί το νέο έτος!

Βασιλική Αγίου Μάρκου 00:00

• Υποδοχή νέου έτους με αθόρυβα πυροτεχνήματα

• Συναυλία με τους Gadjo DIlo … η συνέχεια!

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/