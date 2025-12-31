Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη

Σε εορταστικό κλίμα και με παραδοσιακά ακούσματα πλημμύρισε σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Φορείς, σύλλογοι και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για να ψάλουν τα κάλαντα και να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος.

Την αρχή έκανε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, παιανίζοντας γιορτινές μελωδίες, ενώ ακολούθησε το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, τα μέλη του οποίου έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα, μεταφέροντας το παραδοσιακό, γιορτινό μήνυμα των ημερών.

Στον Περιφερειάρχη ευχήθηκαν επίσης Έφεδροι Αξιωματικοί από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) Ηρακλείου, τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς της Περιφέρειας με τις Ένοπλες Δυνάμεις με μουσική και κάλαντα της Κρήτης.

Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και η Σχολή Χορού «Κρήτωρες». Τα μέλη των συλλόγων, πέρα από τα κάλαντα, παρουσίασαν παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και τις θερμές ευχές, ανταποδίδοντας με ευχές για «Καλή Χρονιά», με υγεία, δύναμη και δημιουργία για όλους τους Κρητικούς.