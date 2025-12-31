Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού

Τα κάλαντα στη Λότζια και το έθιμο της «βαρέλας»

Για την αγάπη και τη δύναμή της μίλησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του για το νέο έτος που ξεκινά.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχήθηκε υγεία, ειρήνη και χαρές και ειδικότερα στο Δήμο Ηρακλείου να επιτύχει τους στόχους για το 2026: «Θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους, υγεία, ειρήνη, χαρές και να ευοδωθούν οι κοινές προσδοκίες αλλά και οι προσδοκίες του καθενός από εμάς.

Πάνω από όλα αυτό το οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να πω είναι η ενεργητική εκδήλωση της αγάπης που νομίζω ότι την έχουμε μέσα μας, όλοι έχουμε αποθέματα αγάπης και αυτά πρέπει να τα εκδηλώνουμε και όχι μόνο στους οικείους, τους φίλους, τους γνωστούς. Πρέπει αυτό το απόθεμα αγάπης να είναι όχι μόνο διαθέσιμο αλλά να διατίθεται κιόλας.

Αυτό ειρηνεύει την ψυχή μας και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι σε ταραγμένους καιρούς και σε ένα περιβάλλον αρκετά ασταθές. Αυτή την αγάπη που εκδηλώνουμε πιστεύω ότι την παίρνουμε πίσω. Μας επιστρέφεται από τους άλλους και αυτό είναι που τελικά γεμίζει την ψυχή μας.

Ειδικότερα για το Ηράκλειο θέλω να ευχηθώ να επιτύχουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, δηλαδή να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να έχουμε απτά αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας μέσα στην καινούρια χρονιά, στο 2026».

Το μεσημέρι της παραμονής, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιώργο Καραντινό, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, Γιάννη Τσαπάκη και Δημήτρη Σπυριδάκη παραβρέθηκε στην αναβίωση του πρωτοχρονιάτικου εθίμου της «βαρέλας», στο σταυρό της πόλης.

Ο παλιός τρόπος για την ρύθμιση της κυκλοφορίας πριν την έλευση των φωτεινών σηματοδοτών στην πόλη, πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία από την Τροχαία Ηρακλείου με το Δήμαρχο να συμμετέχει ως επιβάτης σε ένα από τα οχήματα που έλαβαν μέρος στην αναβίωση του εθίμου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με τον Διοικητή της Τροχαίας Στέλιο Καρακούδη, το προσωπικό της Υπηρεσίας και τους εκπροσώπους φορέων και αρχών και ευχήθηκε σε όλες και όλους χρόνια πολλά.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε υποδεχθεί μαζί με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη, Ρένα Παπαδάκη, Γιώργο Αγριμανάκη καθώς και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, τους μουσικούς της ΣΕΑΠ, τη Σχολή Κρητικού Χορού Κρήτωρες, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και το Λύκειο Ελληνίδων που πλημμύρισαν τη Λότζια με εορταστικές πρωτοχρονιάτικες μελωδίες και κάλαντα.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τις ευχαριστίες του και αντάλλαξε ευχές με την Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου και Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασωτάκη, τον Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Λεωνίδα Τζωρτζάκη καθώς και με όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, για υγεία και ευημερία για το νέο έτος.