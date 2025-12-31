ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης – Καλή Χρονιά από το κέντρο του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παραμονή πρωτοχρονιάς σήμερα και το κέντρο του Ηρακλείου γέμισε κόσμο. Ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, περπατήσαμε στο κέντρο του Ηρακλείου και για άλλη μια χρονιά ζήσαμε την αναβίωση ενός αγαπημένου εθίμου – της “βαρέλας”.

Εκεί, στο σταυρό της πόλης, στο Μεϊντάνι, ο παραδοσιακός τρόπος ρύθμισης της κυκλοφορίας ξύπνησε μνήμες από μια άλλη εποχή. Μια εποχή πιο απλή, πιο ανθρώπινη, τότε που οι δρόμοι του Ηρακλείου είχαν άλλη εικόνα και η καθημερινότητα κύλαγε αλλιώς.

Η φιλαρμονική του Δήμου γέμισε την ατμόσφαιρα με κάλαντα, χαμόγελα και ευχές. Κόσμος κάθε ηλικίας στάθηκε να δει, να θυμηθεί, να νιώσει, ενώ το χορευτικό συγκρότημα «ΚΡΗΤΩΡΕΣ» έδωσε παλμό και λεβεντιά στην εκδήλωση, με αυθεντικούς κρητικούς χορούς που μας θύμισαν πόσο δυνατή είναι η παράδοσή μας.

Καθώς αποχαιρετούμε το 2025, εύχομαι ολόψυχα το 2026 να μας βρει με υγεία, αγάπη, καθαρό μυαλό και ανοιχτή καρδιά.
Να συνεχίσουμε να τιμάμε το παρελθόν μας και να χτίζουμε με φροντίδα το μέλλον.

Καλή Χρονιά σε όλους!»

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά απευθύνει με γραπτό του...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1...

0
Η Αντιδήμαρχος Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
