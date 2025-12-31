ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Υποσχέθηκαν “μαζί στη ζωή και στον θάνατο” και το τήρησαν! Έφυγαν με λίγες ώρες διαφορά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Βαθιά συγκίνηση στην Αξό Μυλοποτάμου – Αποχαιρέτησαν τον Μανώλη και τη Μαρία Μανιά.

Έζησαν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Στα πρώτα βήματα της κοινής τους πορείας υποσχέθηκαν πως θα είναι για πάντα μαζί και θα πορεύονται χέρι – χέρι. Ίσως, κάποτε, ο ένας από τους δύο να είπε στον άλλο “δεν θα ζήσω ούτε στιγμή χωρίς εσένα”. Στην περίπτωση αυτού του ζευγαριού, δεν μπόρεσε να τους χωρίσει ούτε ο θάνατος! Έφυγαν από τη ζωή με λίγες ώρες διαφορά, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στο χωριό τους την Αξό Μυλοποτάμου.

Ο λόγος για τον 91χρονο Μανώλη Μανιά (Μουσμουλομανώλη) και την 75χρονη σύζυγό του Μαρία. Στο κοινό τους διάβα απέκτησαν παιδιά κι ευτύχησαν να δουν εγγόνια. Στάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αγνά κι ανόθευτα ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν άντεξαν χώρια ούτε για για λίγες ώρες.

Κοινό το στεφάνι της χαράς που τους ένωσε, κοινό και το στεφάνι του αποχωρισμού από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μανώλης και η Μαρία, “έφυγαν” μαζί, λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους με την οικογένεια, τους συγχωριανούς και τους φίλους να τους αποχαιρετούν με συγκίνηση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αξό.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά απευθύνει με γραπτό του...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1...

0
Η Αντιδήμαρχος Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά απευθύνει με γραπτό του...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1...

0
Η Αντιδήμαρχος Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Χριστούγεννα στην πόλη»: Οι εκδηλώσεις την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η αλλαγή του χρόνου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο...

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για το 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ευχές για τη νέα χρονιά απευθύνει με γραπτό του...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

«Χριστούγεννα στην πόλη»: Οι εκδηλώσεις την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η αλλαγή του χρόνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST