Υποσχέθηκαν “μαζί στη ζωή και στον θάνατο” και το τήρησαν! Έφυγαν με λίγες ώρες διαφορά

Βαθιά συγκίνηση στην Αξό Μυλοποτάμου – Αποχαιρέτησαν τον Μανώλη και τη Μαρία Μανιά.
Έζησαν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Στα πρώτα βήματα της κοινής τους πορείας υποσχέθηκαν πως θα είναι για πάντα μαζί και θα πορεύονται χέρι – χέρι. Ίσως, κάποτε, ο ένας από τους δύο να είπε στον άλλο “δεν θα ζήσω ούτε στιγμή χωρίς εσένα”. Στην περίπτωση αυτού του ζευγαριού, δεν μπόρεσε να τους χωρίσει ούτε ο θάνατος! Έφυγαν από τη ζωή με λίγες ώρες διαφορά, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στο χωριό τους την Αξό Μυλοποτάμου.
Ο λόγος για τον 91χρονο Μανώλη Μανιά (Μουσμουλομανώλη) και την 75χρονη σύζυγό του Μαρία. Στο κοινό τους διάβα απέκτησαν παιδιά κι ευτύχησαν να δουν εγγόνια. Στάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αγνά κι ανόθευτα ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν άντεξαν χώρια ούτε για για λίγες ώρες.
Κοινό το στεφάνι της χαράς που τους ένωσε, κοινό και το στεφάνι του αποχωρισμού από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Ο Μανώλης και η Μαρία, “έφυγαν” μαζί, λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους με την οικογένεια, τους συγχωριανούς και τους φίλους να τους αποχαιρετούν με συγκίνηση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αξό.
Cretalive