Χρυσή Αυγή: Επικύρωσε ποινές για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης – Ισόβια για Ρουπακιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή –
Με την Χρυσή Αυγή να κρίνεται τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση και με πέντε καταδικασμένους να πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή την ώρα που οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι έχοντας εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους, έπεσε η αυλαία της πολύκροτης δίκης δεκατρία χρόνια μετά την εμβληματική υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα που αποτέλεσε και την αρχή του τέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας μετά από πολυετή διαδικασία επέβαλαν τις ίδιες ποινές των 13 ετών κάθειρξης στους επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που κρίθηκε ότι αποτελούσαν το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης. Επικύρωσαν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά, ενώ ανοιχτό μένει μέχρι αυτή την ώρα το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή η πρώην βουλευτής της Χρυσής, Αυγής Ελένη Ζαρούλια.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές επέβαλαν τις εξής ποινές:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:
Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:
Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 χρόνια κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Υπόθεση για Δολοφονία Φύσσα
Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων
Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική
Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Πόπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

Αυτή την ώρα οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση ,όπως όλα δείχνουν ,οι δικαστές θα αποφασίσουν και για την ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων από την οποία εξαρτάται άμεσα η διατήρηση ή μη της προσωπικής τους ελευθεριας

Μέτρα για την αισχροκέρδεια: Θεσπίζεται πλαφόν στο...

0
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθείται άμεσα και αναμένεται...

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο προφυλακίσεις – Ελεύθεροι...

0
Συνεχίζονται οι απολογίες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με...

Μέτρα για την αισχροκέρδεια: Θεσπίζεται πλαφόν στο...

0
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθείται άμεσα και αναμένεται...

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο προφυλακίσεις – Ελεύθεροι...

0
Συνεχίζονται οι απολογίες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με...
Μέτρα για την αισχροκέρδεια: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα – Τα αυστηρά πρόστιμα
