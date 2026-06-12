Έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 1.483.590€ για την Π.Ε. Ρεθύμνης

Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση σημαντικών έργων και μελετών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 1.483.590€.

Οι προτάσεις αφορούν έργα, που πρόκειται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030, καθώς και στο πρόγραμμα LEADER, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και την ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων για τα ακόλουθα έργα:

1. «Καθαρισμοί τάφρων, πρανών και τεχνικών επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ρεθύμνης για τα έτη 2026, 2027 και 2028» στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030, προϋπολογισμού 500.000,00€.

2. «Ανάδειξη και συντήρηση ιστορικών γεφυρών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ρεθύμνης – Γέφυρα Περάματος», στο πρόγραμμα LEADER, προϋπολογισμού 267.139,00€.

3. «Κλαδοκοπές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ρεθύμνου», στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030, προϋπολογισμού 200.000,00€.

4. «Επισκευή δεξαμενής και δικτύου ΤΟΕΒ Επισκοπής», στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030 προϋπολογισμού 180.000,00€.

5. «Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Ρεθύμνου, οδού Ζαμπελίου», στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030 προϋπολογισμού 120.000,00€.

6. «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για τα έτη 2026, 2027 και 2028», στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030, προϋπολογισμού 100.000,00€.

7. «Ανάδειξη και συντήρηση ιστορικών γεφυρών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ρεθύμνης – Γέφυρα Ροδακίνου», στο πρόγραμμα LEADER, προϋπολογισμού 55.451,00€.

8. «Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου», στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030 προϋπολογισμού 31.000,00€.

9. «SMART – GREEN Υποδομές ενίσχυσης δράσεων και αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας στο Νομό Ρεθύμνου», στο Σ.Σ. ΚΑΠ – Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», στο πρόγραμμα LEADER προϋπολογισμού 30.000,00€.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Με σχέδιο και συνέπεια προχωρούμε στην ωρίμανση και διεκδίκηση χρηματοδότησης για έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν στην προστασία και ανάδειξη ιστορικών γεφυρών, τη συντήρηση και ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου, την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, την πολιτική προστασία, αλλά και την αναβάθμιση σημαντικών δημόσιων κτιρίων.

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προς όφελος της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας».