Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της
Ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα
Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν στην πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας που την καταδίκασαν σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της. Στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι τρεις καταδικασθέντες.
Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.
Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.