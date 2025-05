Cora Hotel & Spa : Το καλοκαίρι του 2025 απογειώνεται στην καρδιά της Χαλκιδικής

Στην καρδιά της Κασσάνδρας, εκεί που το μπλε της θάλασσας συναντά το πράσινο του πευκοδάσους, το Cora Hotel & Spa επαναπροσδιορίζει την έννοια της καλοκαιρινής απόδρασης. Αποκλειστικά για επισκέπτες άνω των 12 ετών και υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, το resort προσφέρει ένα σκηνικό απόλυτης ηρεμίας, εμπλουτισμένο με εμπειρίες refined luxury, όπου η πολυτέλεια αποκτά νόημα και ουσία και κάθε στιγμή μοιάζει σχεδιασμένη για να μείνει αξέχαστη.

Το καλοκαίρι αποκτά ρυθμό

Αυτό το καλοκαίρι, το Cora ανεβάζει την ένταση και μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό κομψής ανεμελιάς. Η infinity pool γίνεται το επίκεντρο, φιλοξενώντας το Teddy’s Speakeasy και την ομάδα των βραβευμένων mixologists & bartenders του. Απολαύστε σαμπάνια Philippe Alexander, signature cocktails, premium spirits αλλά κι επιλεγμένα κρασιά συνοδεία των DJ sets από νωρίς το απόγευμα!

Ζήστε αυτή τη μοναδική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο laid-back και το sophisticated.

Η παραλία και οι πισίνες του ξενοδοχείου φιλοξενούν τα Havana Days & Nights, με latin ρυθμούς, θεματική διακόσμηση και εξωτικά cocktails. Καθώς ο ήλιος δύει, τη σκυτάλη παίρνουν τα Tequila Sunsets όπου μεξικάνικοι ρυθμοί και ethnic αρώματα δημιουργούν την απόλυτη εμπειρία με ξεχωριστές μελωδίες και γεύσεις.

Δίπλα στην infinity pool, το Sip & Swim All Day Rosé γεμίζει τις ημέρες με αφρώδη ροζέ και χαλαρή διάθεση, προσκαλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν κάθε στιγμή με φόντο τον ζεστό ήλιο της Χαλκιδικής. Το Bubbles & Sparkles προσθέτει μια νότα κομψότητας στα βράδια του Cora, με εκλεκτές σαμπάνιες και live jazz μουσικές στο ατμοσφαιρικό Lobby Bar. Για τους λάτρεις των πούρων, το Teddy’s Speakeasy θα προσφέρει μοναδικές pairing εμπειρίες με signature cocktails και επιλεγμένους κωδικούς κουβανέζικων πούρων στο ειδικά διαμορφωμένο Habanos Lounge!

Ανακαλύψτε τη γεύση του καλοκαιριού

Η γαστρονομική εμπειρία στο Cora είναι ένα πολυεπίπεδο ταξίδι. Το Ertha Restaurant καλωσορίζει τη μέρα με αρωματικό καφέ και ένα πλούσιο μπουφέ, ενώ τα βράδια γεμίζουν με γεύσεις από όλο τον κόσμο.

Το Apiro Sea & Sky Restaurant, με θέα που κόβει την ανάσα, ενώνει Ελλάδα, Ιαπωνία και Περού σε ένα fusion Nikkei μενού. Το Delizia Italian Restaurant, από την άλλη, σερβίρει το ιταλικό ταμπεραμέντο με αυθεντικότητα και στιλ.

Και φυσικά, φέτος το καλοκαίρι, το νέο Rhoda Food Truck κάνει το ντεμπούτο του στην παραλία του ξενοδοχείου, με δροσερά cocktails και street food εμπνευσμένο από το Havana vibe.

Διαμονή με έμφαση στην απλότητα και την κομψότητα

Με δωμάτια και σουίτες που ακολουθούν τη φιλοσοφία του less is more, το Cora Hotel & Spa εξυμνεί την απλότητα και το φως. Γήινα χρώματα, φυσικά υλικά και μεγάλες επιφάνειες γυαλιού φέρνουν το τοπίο της Κασσάνδρας μέσα στον χώρο, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας που σε συνοδεύει σε κάθε βήμα.

Από τα Deluxe Double Rooms με θέα στο δάσος ή τη θάλασσα, μέχρι τις Panoramic Suites με ανεμπόδιστη θέα, κάθε επιλογή μιλά τη γλώσσα της διακριτικής πολυτέλειας και προτείνει έναν πιο ουσιαστικό τρόπο διαμονής, φωτεινό, άνετο, αυθεντικό. Πολλά από τα δωμάτια και τις σουίτες διαθέτουν ιδιωτικές ή sharing πισίνες, προσθέτοντας μια επιπλέον αίσθηση ιδιωτικότητας και απόλαυσης.

Η ευεξία στο προσκήνιο

Το Elysium Spa, εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προσφέρει θεραπείες με βάση το ελαιόλαδο και τα βότανα της περιοχής. Σάουνα, χαμάμ και θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα συνθέτουν έναν χώρο αφιερωμένο στην αρμονία του σώματος και του πνεύματος.

Το γυμναστήριο του Cora, με πανοραμική θέα σε θάλασσα και πισίνα, προσκαλεί τους επισκέπτες για άσκηση και κίνηση, ενώ yoga, pilates, sailing cruises και πεζοπορικές διαδρομές μεταφέρουν την ευεξία έξω, στην αρμονία της φύσης και το φως του ήλιου.

Το καλοκαίρι στο Cora είναι στάση ζωής

Κάθε στιγμή είναι προσεκτικά επιμελημένη για να δημιουργεί εμπειρίες, όχι απλώς αναμνήσεις. Από τη σιωπή της αυγής μέχρι τη ζωντάνια της νύχτας, το Cora προτείνει ένα καλοκαίρι γεμάτο ελευθερία και ουσία. Εδώ, η πολυτέλεια εκφράζεται με απλότητα και η ευτυχία παίρνει μορφή, μέσα από μικρές, αυθεντικές στιγμές.

Σχετικά με τη SWOT Hospitality:

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.