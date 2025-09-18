ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.
Στο Ηράκλειο
Από 8:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο δρόμο από Γάζι προς ΙΤΕ στην περιοχή του οικισμού Κολυβά, στην οδό Νικ. Πλαστήρα.
Από 8:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στο δρόμο των Μαλαδών στην περιοχή του κονικλοτροφείου Παπαδάκη.
Από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Γόρτυνας, στη Βαγιωνιά, στις περιοχές των αντλιοστασίων Χαριτάκη, Ρουσοχατζάκη, Τυράκη και ΤΟΕΒ Βασιλικών Ανωγείων.
Από 10:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Γόρτυνας, στο χωριό Βαγιωνιά, στην περιοχή του αρδευτικού Νεονάκη και της γεώτρησης Μενεγάκη Παντελή.
Στο Ρέθυμνο
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Αμαρίου, στην περιοχή Φ/Β Αυγενάκη και Σκουλούδη, στους Επτά Πόρους.
Στα Χανιά
Από 8:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. στον Δήμο Χανίων, στις Μουρνιές, περιοχή δρόμου ΟΑΔΥΚ διασταύρωση με οδό Ελ. Βενιζέλου.
Από 8:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στον Μουζουρά, στην περιοχή γύρω από Villa Thamyris.
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 85, πολυκατοικία.
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από οδό Πολέντα έως οδό Ξεπαπά.
Από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στα Χανιά, στην οδό Καλτσουνάκη από Νο 29 (ζαχαροπλαστείο Κληματσάκη, Κομμωτήριο).
Από 11:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στο Κατοχώρι.
