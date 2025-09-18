ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης για το μεταθετό: Μας στεναχωρεί η στάση της κυβέρνησης (βίντεο)

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα της Εκκλησίας και ευελπιστεί σε καλύτερες ημέρες.

«Μας στεναχωρεί ότι μεταθετό αποκλείστηκε να αλλάξει από πλευράς πολιτείας, αλλά προχωράμε μπροστά. Η εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε εμάς θα τελειώσει» δήλωσε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Δευτέρα (15/09).

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα της Εκκλησίας και ευελπιστεί σε καλύτερες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες θα προγραμματιστεί Συνοδική σύσκεψη ώστε να μεταφερθούν στους Σεβασμιώτατους όσα διημείφθησαν μεταξύ των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Κρήτης και τους εκπροσώπους της πολιτείας.

«Τον θεσμό της εκκλησίας πρέπει να τον σέβονται όλοι και εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς» κατέληξε στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΠΑΓΝΗ: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την επέκταση...

0
Σύμβαση προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ για επέκταση ψυχιατρικής κλινικής...

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας στην...

0
Μετά από μια σχετικά αίθρια μέρα, αύριο Παρασκευή η...

ΠΑΓΝΗ: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την επέκταση...

0
Σύμβαση προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ για επέκταση ψυχιατρικής κλινικής...

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας στην...

0
Μετά από μια σχετικά αίθρια μέρα, αύριο Παρασκευή η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Επόμενο άρθρο
Υποβολή δικαιολογητικών για 450 θέσεις μονίμων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει...

ΠΑΓΝΗ: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμβαση προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ για επέκταση ψυχιατρικής κλινικής...

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας στην Κρήτη – Επικίνδυνος κυματισμός στα βόρεια παράλια

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά από μια σχετικά αίθρια μέρα, αύριο Παρασκευή η...

Γιατί παρουσιάζουν «έκρηξη» οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής συνδεσιμότητα έχουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST