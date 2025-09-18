Αρχιεπίσκοπος Κρήτης για το μεταθετό: Μας στεναχωρεί η στάση της κυβέρνησης (βίντεο)

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα της Εκκλησίας και ευελπιστεί σε καλύτερες ημέρες.
«Μας στεναχωρεί ότι μεταθετό αποκλείστηκε να αλλάξει από πλευράς πολιτείας, αλλά προχωράμε μπροστά. Η εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε εμάς θα τελειώσει» δήλωσε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Δευτέρα (15/09).
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα της Εκκλησίας και ευελπιστεί σε καλύτερες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες θα προγραμματιστεί Συνοδική σύσκεψη ώστε να μεταφερθούν στους Σεβασμιώτατους όσα διημείφθησαν μεταξύ των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Κρήτης και τους εκπροσώπους της πολιτείας.
«Τον θεσμό της εκκλησίας πρέπει να τον σέβονται όλοι και εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς» κατέληξε στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ