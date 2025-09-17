Υποβολή δικαιολογητικών για 450 θέσεις μονίμων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Οι θέσεις στην Κρήτη.
Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 30/ τ. Α.Σ.Ε.Π./ 04.07.2025), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.
το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄, Παράρτημα Β΄).
Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 8:00 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και το Σαββατοκύριακο κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.
Στην Κρήτη, όπως ήδη έχει δημοσιεύσει η «Π», αφορά τις παρακάτω θέσεις:
Ηράκλειο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου – Μουσείο Μεσσαράς ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέσεις 5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου – Χώρος Γόρτυνας ΔΕ φύλαξης – Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέσεις 2
Αποθήκες αρχαίων πόλης Ηρακλείου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου | Χώρος και περιοχή Κνωσού ΔΕ Κνωσού– ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέσεις 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου | Αρχαιολογική συλλογή Μαλεβιζίου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου | Χώρος Φαιστού ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου |Χώρος Αγ. Τριάδος (Τυμπακίου) ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου /Ανάκτορο και χώρος Μαλίων ΔΕ Ημερήσιων φυλακών Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, θέσεις 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου /Χώρος Φαιστού ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου /Μουσείο Μεσσαράς ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου /Χώρος Φαιστού ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Λασίθι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου /Χώρος Κάστρο Σπιναλόγκας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου /Μουσείο Αγ. Νικολάου Σπιναλόγκας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου /Χώρος Λατούς ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Αρχαιολογική Συλλογική Νεάπολης ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Δικταίον Ανδρον & περιοχή Οροπεδίου Λασιθίου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Μουσείο & χώροι Σητείας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Αρχαιολογικός χώρος Πετρά ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Βυζαντινά μνημεία Σητείας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου/Μουσείο Αγίου Νικολάου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Ρέθυμνο
Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου/Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρος Ελεύθερνας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέσεις 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου /Μουσείο Ρεθύμνου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου/ Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρος Ελεύθερνας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Χανιά
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων /Μουσείο Φαλάσαιρνας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων /Μουσείο Χανίων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων /Χώρος Άπτερας Χανίων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων /Αρχαιολογικό Μουσείο και χώροι ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης /ΔΕ νυχτοφυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θέση 1.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ