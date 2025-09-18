ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑMEGA CHANNEL

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.

Ανάλυση Παναγιώτης Σωτήρης

Παρότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά επένδυσαν ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που θα είχαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, θεωρώντας τα ουσιαστικά ως το σημείο καμπής για την έναρξη μιας διαδικασίας επανασυσπείρωσης ψηφοφόρων στον ορίζοντα των εκλογών του 2027, τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνουν ότι η κοινωνία μάλλον επέστρεψε το μήνυμα, αφού καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής και δημοσκοπική «χαμηλή πτήση» για τη Νέα Δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, εξακολουθεί να είναι αντιφατικό το τοπίο στην αντιπολίτευση, με τους υπάρχοντες σχηματισμούς να μην μπορούν να «καρπωθούν» εκλογικά αυτή την έντονη δυσαρέσκεια, τον «Κανένα» να παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή για την πρωθυπουργία, και εμφανή την αναζήτηση νέων σχημάτων.

Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν «προς τη λάθος κατεύθυνση»

Στην «κλασική» ερώτηση για το εάν τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, η απαισιοδοξία παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα. Το 70% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 26% αισθάνεται ότι πάνε προς τη σωστή

Αντίστοιχα, στη συναφή ερώτηση για το πώς ατομικά οι ερωτώμενοι βλέπουν την προσωπική τους κατάσταση και εάν είναι χειρότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, το 51% απάντησε ότι βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών και μόνο το 14% απάντησε ότι είναι σε καλύτερη.

