ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) και η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηρακλείου:«Κάθε κορδέλα και μια αγκαλιά για ένα παιδί με καρκίνο»

«Κάθε κορδέλα και μια αγκαλιά για ένα παιδί με καρκίνο»

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 το μεσημέρι, η ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) και η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηρακλείου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με τη συμμετοχή της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ, θα πραγματοποιήσουν δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με αφορμή την 15η Φεβρουαρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.

Η δράση αφορά στο συμβολικό στολισμό των δέντρων στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με μεγάλες κίτρινες υφασμάτινες κορδέλες, τις οποίες έφτιαξαν τα μέλη της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ.

Αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11.00-14.00 μ.μ. από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, την Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ και το Σύλλογο «Η Παρέα της Αγάπης», με τη συμμετοχή και της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ, για τον καρκίνο στα παιδιά και εφήβους, στους πολίτες και φορείς που επιθυμούν να συμπράξουν θα δοθούν κίτρινες κορδέλες που θα αναρτηθούν σε δέντρα, ακολουθώντας μια κοινή πορεία από το Πολύκεντρο, στην Πλατεία Λιονταριών, στην Λ. Δικαιοσύνης, με κατάληξη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι κορδέλες θα παραμείνουν στα δέντρα και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το καστρινό καρναβάλι, με στόχο την μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Η χρυσή κορδέλα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο για την ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο και αντιπροσωπεύει την ελπίδα, τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των παιδιών και των οικογενειών που βίωσαν ή βιώνουν την ασθένεια. Τιμούμε τα παιδιά που παλεύουν με θάρρος, τις οικογένειές τους που στέκονται δίπλα τους και τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό για αυτά τα παιδιά.

Ο παιδικός καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Χάριν στην πρόοδο της επιστήμης, τα ποσοστά ίασης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μέσω της δράσης στεκόμαστε δίπλα στους μικρούς ήρωες που δίνουν μεγάλες μάχες ζωής!

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΕΠ και η ΔΗΜ.Τ.Ο. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ηρακλείου και η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ καλεί κάθε πολίτη να συμμετέχει στη δράση.

Κοινό σημείο συνάντησης στο Πολύκεντρο Δήμου Ηράκλειο (Ανδρόγεω),

Σάββατο 14/12/2026 Ώρα 14.30

Σας περιμένουμε!