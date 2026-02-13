Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Eεισροή ποσοτήτων νερού στο Φράγμα Αποσελέμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ώρες ευνοούν τη μεταφορά ποσοτήτων νερού στο Φράγμα Αποσελέμη.

Η εγκατάσταση ήταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και άρχισε να υποδέχεται τις αυξημένες ποσότητες νερού που ξεκίνησαν να εισρέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02/2026.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, στην εγκατάσταση εισέρχονται περίπου 20.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα.

Τα αποθέματα στον ταμιευτήρα το πρωί της Πέμπτης, ήταν 1.349.998 m3
Ο Ο.Α.Κ. παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και την πορεία των εισροών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υποδομών.

Για την πληρέστερη και ορθή ενημέρωση των ΜΜΕ και του κοινού, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση με νεότερες ανακοινώσεις.

