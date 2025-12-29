Δέκα χρόνια χωρίς τη Μελίνα: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα της τετράχρονης που χάθηκε τόσο άδικα

Μια δεκαετία από τον θάνατο της μικρής Μελίνας στο Ηράκλειο

Συμπληρώθηκαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου, δέκα έτη από την ημέρα που ο θάνατος της μικρής Μελίνας συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε ολόκληρη τη χώρα.

Το 2015, το τετράχρονο κορίτσι από το Ηράκλειο έχασε τη ζωή του, αφήνοντας πίσω μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα. Ο πατέρας της, με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από το τραγικό συμβάν, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας την οδυνηρή απώλεια του παιδιού του.

Το χρονικό και η προσωπική μαρτυρία του πατέρα

Η οδυνηρή επέτειος

Ο πατέρας της 4χρονης υπενθύμισε πως η τραγωδία σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την ονομαστική του εορτή. Περιγράφει την κόρη του ως ένα παιδί γεμάτο υγεία και ζωντάνια, η ζωή του οποίου διακόπηκε απότομα. Στην τοποθέτησή του, αποδίδει την ευθύνη για την έκβαση του περιστατικού σε ιατρική ανικανότητα της αναισθησιολόγου που χειρίστηκε την υπόθεση.

Ο διαρκής πόνος και η μαντινάδα

Ο ίδιος σημειώνει πως, παρά το πέρασμα των ετών και την εικόνα που προβάλλει στην κοινωνία, ο πόνος παραμένει αναλλοίωτος. Παρομοιάζει την κατάσταση που βιώνει με έναν «εφιάλτη» από τον οποίο δεν μπορεί να ξυπνήσει. Ο θάνατος της μικρής Μελίνας αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη μαντινάδα που μοιράστηκε:

«Τι να σου δώσω να κρατάς να μη χαθείς στον Άδη.. Για να σε βρω όντε θα’ρθώ κι εγώ εις στο σκοτάδι…»

Τι να σου δώσω να κρατάς να μη χαθείς στον Άδη..

Για να σε βρω όντε θα’ρθώ κι εγώ εις στο σκοτάδι…

29 Δεκεμβρίου.

Τέσσερις μέρες μετά την ονομαστική μου γιορτή, το 2015 έχασα τη μικρή μου Μελίνα 4 ετών.

Ένα υγιέστατο ζωηρό κορίτσι που πέθανε λόγω της ανικανότητας μιας αναισθησιολόγου γιατρού με γ μικρό. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια.

Ο πόνος είναι πάντα εκεί και δε φτιάχνει. Ασχέτως τι δείχνω στον έξω κόσμο.

Ενας εφιάλτης που τον ζεις ξύπνιος..

Ο πατέρας καταλήγει τονίζοντας ότι η εσωτερική του πληγή δεν επουλώνεται, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δέκα χρόνια από εκείνη την ημέρα του Δεκεμβρίου που άλλαξε οριστικά τη ζωή της οικογένειας.https://www.daynight.gr/