ΚΡΗΤΗ

Δέκα χρόνια χωρίς τη Μελίνα: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα της τετράχρονης που χάθηκε τόσο άδικα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια δεκαετία από τον θάνατο της μικρής Μελίνας στο Ηράκλειο

Συμπληρώθηκαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου, δέκα έτη από την ημέρα που ο θάνατος της μικρής Μελίνας συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε ολόκληρη τη χώρα.

Το 2015, το τετράχρονο κορίτσι από το Ηράκλειο έχασε τη ζωή του, αφήνοντας πίσω μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα. Ο πατέρας της, με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από το τραγικό συμβάν, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας την οδυνηρή απώλεια του παιδιού του.

Το χρονικό και η προσωπική μαρτυρία του πατέρα

Η οδυνηρή επέτειος

Ο πατέρας της 4χρονης υπενθύμισε πως η τραγωδία σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την ονομαστική του εορτή. Περιγράφει την κόρη του ως ένα παιδί γεμάτο υγεία και ζωντάνια, η ζωή του οποίου διακόπηκε απότομα. Στην τοποθέτησή του, αποδίδει την ευθύνη για την έκβαση του περιστατικού σε ιατρική ανικανότητα της αναισθησιολόγου που χειρίστηκε την υπόθεση.

Ο διαρκής πόνος και η μαντινάδα

Ο ίδιος σημειώνει πως, παρά το πέρασμα των ετών και την εικόνα που προβάλλει στην κοινωνία, ο πόνος παραμένει αναλλοίωτος. Παρομοιάζει την κατάσταση που βιώνει με έναν «εφιάλτη» από τον οποίο δεν μπορεί να ξυπνήσει. Ο θάνατος της μικρής Μελίνας αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη μαντινάδα που μοιράστηκε:

«Τι να σου δώσω να κρατάς να μη χαθείς στον Άδη.. Για να σε βρω όντε θα’ρθώ κι εγώ εις στο σκοτάδι…»

Τι να σου δώσω να κρατάς να μη χαθείς στον Άδη..
Για να σε βρω όντε θα’ρθώ κι εγώ εις στο σκοτάδι…

29 Δεκεμβρίου.
Τέσσερις μέρες μετά την ονομαστική μου γιορτή, το 2015 έχασα τη μικρή μου Μελίνα 4 ετών.
Ένα υγιέστατο ζωηρό κορίτσι που πέθανε λόγω της ανικανότητας μιας αναισθησιολόγου γιατρού με γ μικρό. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια.

Ο πόνος είναι πάντα εκεί και δε φτιάχνει. Ασχέτως τι δείχνω στον έξω κόσμο.
Ενας εφιάλτης που τον ζεις ξύπνιος..

Ο πατέρας καταλήγει τονίζοντας ότι η εσωτερική του πληγή δεν επουλώνεται, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δέκα χρόνια από εκείνη την ημέρα του Δεκεμβρίου που άλλαξε οριστικά τη ζωή της οικογένειας.https://www.daynight.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό...

0
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...

0
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό...

0
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...

0
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΠΑΓΝΗ: Χωρίς Pet Scan η Κρήτη – Ακυρώνουν ραντεβού καρκινοπαθών
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Παραμένει για τέταρτη θητεία στο «τιμόνι» της Λυρικής ο Γιώργος Κουμεντάκης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι αλλάζει για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ: Παραβάσεις και πρόστιμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για αξιολόγηση παραβάσεων,...

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό στο ΠΑΓΝΗ!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...

Έρχεται αύριο το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Προετοιμασίες για το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST