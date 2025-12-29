ΚΡΗΤΗ

ΠΑΓΝΗ: Χωρίς Pet Scan η Κρήτη – Ακυρώνουν ραντεβού καρκινοπαθών

Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκε να αναβάλλουν και πριν λίγες εβδομάδες τις ίδιες εξετάσεις, γιατί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου, ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις και δεν μπόρεσε να μεταφερθεί το αναγκαίο ραδιοφάρμακο από την Αθήνα

Απίστευτη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις κρίσιμες για την υγεία τους υφίστανται ασθενείς με σοβαρές ογκολογικές παθήσεις στην Κρήτη, λόγω ελλιπούς λειτουργίας του Pet Scan στο ΠΑΓΝΗ.

Τελευταία εξέλιξη στο γαϊτανάκι της ταλαιπωρίας τους η βλάβη στο κρίσιμης σημασίας μηχάνημα, όπως μετέδωσε το Patris, με περίπου 15 εξ αυτών να ειδοποιούνται, το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, ότι το Pet Scan έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και οι εξετάσεις τους αναβάλλονται.

Γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν, λένε από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο, λόγω των αργιών, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει εντός της εβδομάδας.

Η αναμονή για τη συγκεκριμένη εξέταση ξεπερνάει τους τρεις μήνες και πολλοί νοσούντες αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, προκειμένου να εξοικονομήσουν πολύτιμο για την υγεία τους χρόνο.

Αναζητείται ανταλλακτικό
Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης δήλωσε πως μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη στο μηχάνημα, άρχισε η προσπάθεια για να βρεθεί, το συντομότερο δυνατό, το ανταλλακτικό που χρειάζεται το Pet Scan, απο την Ελλάδα ή το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Γαλλία.

Η σημασία της εξέτασης
Το εν λόγω μηχάνημα είναι πού σημαντικό, καθώς δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την έγκαιρη και ακριβή σταδιοποίηση της νόσου.

Ακόμη δίνει τον χαρακτηρισμό της βλάβης, έτσι ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση βασιζόμενη στα μοριακά χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου, την ομαδοποίηση των ασθενών οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε στοχευμένες θεραπείες, την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία, έτσι ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η αλλαγή ή όχι του θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Επιπλέον σημαντικός είναι ο ρόλος του για τον ακριβή σχεδιασμό στην ακτινοθεραπεία, ώστε να γίνεται στοχευμένα αποφεύγοντας την ακτινοβόληση, άλλων υγιών οργάνων.

