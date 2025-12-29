Ρέθυμνο:Επέτειος πεντηκονταετίας από τα Ιερά Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

28 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν, 28ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

Κατά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκαν Ιερά Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Τίτου Συλλιγαρδάκη, των μακαριστών Πρωθιερέων Μιχαήλ Σταυριανάκη, Σταύρου Τζαγκαράκη, Αντωνίου Ανδρεδάκη και Ιωάννου Σκαλίδη, διατελεσάντων Εφημερίων του Ιερού Ναού, καθώς και των μακαριστών Ιεροψαλτών, Εκκλησιαστικών Συμβούλων, Νεωκόρων, διακονητών και ενοριτών της Ενορίας Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από των Ιερών Εγκαινίων του Ιερού Ναού (28 Δεκεμβρίου 1975 – 28 Δεκεμβρίου 2025).

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Γεννάδιος Μπαγιαρτάκης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, έλκων την καταγωγή του εκ της γενετείρας των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, τις Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ομίλησε εμπνευσμένα για τη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς και για άλλα ιερά πρόσωπα, τα οποία συνήργησαν στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, ομίλησε με συγκινητικούς λόγους για τον μακαριστό Μητροπολίτη Τίτο και τους μακαριστούς Ιερείς, οι οποίοι επάξια και ευόρκως υπηρέτησαν τον Ιερό Ναό και παρέδωσαν σπουδαία παρακαταθήκη.

Ο Σεβασμιώτατος, στην αποφώνησή του, δόξασε τον Θεό για τις μεγάλες χαρισματικές προσωπικότητες, που χάρισε στον τόπο μας και οι οποίοι, ως «φωτεινοί οδοδείκτες», δεν παύουν να δείχνουν σε όλους μας τον δρόμο της αρετής, της προσφοράς και της θυσίας, και ευχήθηκε να είναι στερεωμένος ο Ναός τούτος «εις τον αιώνα του αιώνος» και να δίδει τη μαρτυρία του στην Τοπική μας Εκκλησία.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον κατά την προηγουμένη ημέρα χειροτονηθέντα νέο Πρεσβύτερο Κωνσταντίνο Ζουμπεράκη, ευχόμενος σε αυτόν δύναμη στα ιερατικά του καθήκοντα, και προσέφερε επετειακό εγκόλπιο Σταυρό, με τις μορφές των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, στον Πανοσιολ. Αρχιμ. Γεννάδιο Μπαγιαρτάκη, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του και για την εμπνευσμένη ομιλία.