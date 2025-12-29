Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έργο για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στο Δήμο Χερσονήσου ύψους 1.170.000 ευρώ

Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πράξη “Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – β΄ κύκλος”,

συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000 ευρώ.

Η απόφαση ένταξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5227703, υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων που ενισχύουν κρίσιμες υδροδοτικές ζώνες του Δήμου Χερσονήσου. Στόχος είναι η μείωση των απωλειών, η αύξηση της επάρκειας και η ουσιαστική θωράκιση της περιοχής απέναντι στο φαινόμενο της λειψυδρίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη. Το πρώτο αφορά την ανόρυξη και αξιοποίηση νέας υδρευτικής γεώτρησης βάθους 280 ± 50 μέτρων, με πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και την κατασκευή νέων αγωγών πολυαιθυλενίου για τη σύνδεσή της με το υφιστάμενο δίκτυο στη Βάθεια.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης της Ανάληψης, με την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου, τροφοδοτικών αγωγών σε αναπτυσσόμενες περιοχές και νέων συνδέσεων των γεωτρήσεων Σκόπελα–Βάθειας με το δίκτυο της Δ.Ε. Επισκοπής, συνοδευόμενων από σύγχρονα συστήματα ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας.

Το τρίτο μέρος αφορά την πλήρη αντικατάσταση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού προς τον Λιμένα Χερσονήσου στην οδό Καζαντζάκη, ο οποίος εξυπηρετεί το δυτικό τμήμα του οικισμού, το Λιμένα Χερσονήσου και το Πισκοπιανό. Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων αγωγών ύδρευσης και άρδευσης διαφορετικών διαμέτρων και πιέσεων, καθώς και η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας.

Με αφορμή την ένταξη του έργου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η ένταξη αυτού του σημαντικού έργου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική μας για ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και αξιόπιστο σύστημα ύδρευσης σε όλο τον Δήμο Χερσονήσου.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμες υδροδοτικές ζώνες, ενισχύουμε την επάρκεια, μειώνουμε τις απώλειες και θωρακίζουμε τις κοινότητές μας απέναντι στη λειψυδρία. Ευχαριστώ θερμά τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ και όλους όσοι εργάστηκαν για την ωρίμανση και ένταξη της πράξης. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια για να προσφέρουμε στους δημότες μας υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο».