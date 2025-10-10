Δεσμοί Τέχνης/ArTies στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Η σύγχρονη γλυπτική και ο (σιωπηλός) διάλογός της με την αρχαιότητα:

οι μορφές του Χρήστου Καπράλου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων σας προσκαλεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 στις 18:30, στην εκδήλωση Η σύγχρονη γλυπτική και ο (σιωπηλός) διάλογός της με την αρχαιότητα: οι μορφές του Χρήστου Καπράλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιοδικής Έκθεσης Δεσμοί Τέχνης/ArTies. 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά – ∞ άπειροι διαχρονικοί δεσμοί και αρθρώνεται σ’ ένα δίπτυχο, αφενός με τις παρεμβάσεις του Δημήτρη Ανδρεαδάκη και του Δημήτρη Αγγελάτου για τα γλυπτά του Χρήστου Καπράλου, αφετέρου στη συναφή μ’ εκείνα ξενάγηση στον χώρο της Έκθεσης.

Η δράση Δεσμοί Τέχνης/ArTies εκδιπλώνει στην παρούσα Έκθεση τα χωρο-χρονικά εκείνα νήματα, τα οποία υφαίνουν το πολιτισμικό συνεχές της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον εικονογραφικό πλούτο της αρχαιότητας, και αποτυπώνονται βαθιά χαραγμένα στα οκτώ σύγχρονα γλυπτά του Γιαννούλη Χαλεπά, της Μπέλλας Ραφτοπούλου, του Χρήστου Καπράλου και της Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη.

Τα οκτώ γλυπτά διασπείρονται με τρόπο ώστε να συνθέσουν ελικοειδώς μια δική τους έκθεση που εγκιβωτίζεται στον χώρο της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, διαμορφώνοντας πλέγματα χωρικών διευθετήσεων και διανοίγοντας νέους τόπους.

Αυτός ο εγκιβωτισμός, ως διάνοιξη τόπων, χαρτογραφεί ακριβώς τους πόρους που προκύπτουν από την εντασιακή, διαλογικού χαρακτήρα, συμβίωση αρχαίων και σύγχρονων έργων, και στοιχειοθετεί ταυτόχρονα το Μουσείο ως θεατρική σκηνή, ικανή να μορφοποιήσει συνθήκες και όρους για μια επιτελεστική διάδραση μεταξύ καλλιτεχνικών έργων και επισκεπτών.

Στις εν λόγω συνθήκες διάδρασης οι επισκέπτες καλούνται να δουν από κοντά τις κατορθωμένες καλλιτεχνικές μορφές και να ακούσουν τον «επί σκηνής» σιωπηλό διάλογο αρχαίων και σύγχρονων έργων.

Με τις καλλιτεχνικές μορφές και τον διάλογό τους είναι συντονισμένες οι παρεμβάσεις του Δημήτρη Ανδρεαδάκη και του Δημήτρη Αγγελάτου για τα γλυπτά του Χρήστου Καπράλου, και τα εντασιακά «λόγια» που εκείνα απευθύνουν στα ομόλογά τους της αρχαιότητας και στους σύγχρονους επισκέπτες για τον άνθρωπο και τα σφοδρά βιώματα του σώματος και της ψυχής.

Παρεμβάσεις και ξενάγηση:

Δημήτρης Αγγελάτος

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας Λογοτεχνίας

Τμήμα Φιλολογίας –Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Ανδρεαδάκης

Ζωγράφος

Καθηγητής «Εικαστικών Τεχνών» | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο επιστημονικός κατάλογος της έκθεσης θα διανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες.

Η έκθεση πραγματοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

 | Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

 | Ημερομηνία: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου και ώρα 18:30

Παρεμβάσεις ομιλητών | 18:30-19:30 (Αμφιθέατρο)

Ξενάγηση | 19:30-20:30 (Αίθουσες μόνιμης συλλογής)

 | Ελεύθερη είσοδος για το κοινό