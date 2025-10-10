Ε.Π.Κ.Κρητης: “Οι κάτοχοι των τρέιλερ , ζητούν νέα προθεσμία νομιμοποίησης τους ,από τους αρμόδιους Υπουργούς”

Έπειτα από διαμαρτυρίες και παράπονα πολιτών ,κυρίως της ενδοχώρας ,κατόχων τρέιλερ ρυμουλκούμενα στο Ι.Χ τους ότi η νομοθεσία άλλαξε και ότι για να το κινούν ,οφείλουν να έχουν ξεχωριστή πινακίδα κυκλοφορίας ,στο τρέιλερ και ασφαλιστική κάλυψη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δίνοντας μια καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησης, (31-12-2024 )των ήδη υπαρχόντων τρέιλερ και επειδή κάποιοι δεν είχαν την σχετική ενημέρωση, με αποτέλεσμα η μετακίνηση του τρέιλερ από αυτούς,να θεωρείται παράνομη και να επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του,

η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θέλοντας να ισορροπήσει την κατάσταση και να βοηθήσει στην εν λόγω νομιμοποίηση ,όπως επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία,έστειλε σχετική επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών ,ζητώντας θεραπεία επί του θέματος .

Στην επιστολή της ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.μεταξυ των άλλων αναφέρει :

Χανιά 9/10/2025

Προς

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

-Υπουργό κ.Χρηστο Δήμα

-Ανσπλ Υπουργό, κ.Χριστο Κυρανακη

Κύριοι.

Σάς μεταφέρουμε το αίτημα εκατοντάδων πολιτών του νησιού μας(Κρήτη) ,ζητώντας σας να μεριμνήσετε ως έχοντες την αρμοδιότητα ,για την διευθέτηση του αιτήματος , δίδοντας μια νέα προθεσμία για την νομιμοποίηση των τρέιλερ τους.

Μεσολαβούμε στην μεταφορά του αιτήματος τους, διότι καθημερινά ως κοινωνική συλλογικότητα ,(Εθνική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης ,βιώνουμε την φτώχεια του Ελληνικού νοικοκυριού ,που η Λερναία Ύδρα της ακρίβειας και του πληιθωρισμου , τον αποτρέπει από την αγορά..

Κύριοι,

Επειδή, υπάρχουν πολίτες,που δεν έλαβαν γνώση έγκαιρα, την υπάρχουσα νομοθεσία του ν.3805/2021 όπως και της μεταγενέστερης αρ.252518-4-2023 Υπουργικής απόφασης και θέλουν να είναι νόμιμοι ,νομιμοποιώντας το τρέιλερ τους,

Επειδή, υπάρχουν εκατοντάδες κάτοχοι τρέιλερ ,οι οποίοι εάν δεν νομιμοποιηθούν ,θα κυκλοφορούν μη νόμιμα, με ότι αυτό συνεπάγεται…..

Επειδή, οι χρησιμοποιούντες τρέιλερ,προσαρμοσμένο με κοτσσδορο στο όχημα τους είναι βιοπαλαιστές, μικρό συνταξιούχοι,που περιστασιακά χρησιμοποιούν το τρέιλερ ,είτε για να μεταφέρουν γεωργικά μηχανήματα είτε μικροποσότητες γεωργικά προϊόντα , είτε ξύλα για καύσιμη. ύλη,στην ξυλόσομπα τους.

Επειδή ,η οικονομική στενότητα, λόγω ακρίβειας, έχει γονατίσει οικονομικά τους περισσότερους κατοίκους της περιοχής μας, ιδιαίτερα της υπαίθρου και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τρέιλερ ,ανήκουν ως επί το πλείστον,στα λαϊκά στρώματα

Κύριοι,

Έπειτα ,από τα παραπάνω εκτεθεντα,

παρακαλούμε ,όπως άμεσα , εξετάσετε το θέμα, όπως αρμόζει στην περίπτωση , δίνοντας την ευκαιρία νομιμοποίησης των χιλιάδων μην νόμιμων κυκλοφορούντων τρέιλερ ,ικανοποιώντας το αίτημα, των αιτούντων δίνοντας τούς την ικανοποίηση νόμιμης χρήσης και κυκλοφορίας αυτών.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306