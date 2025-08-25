ΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2025: Καταργείται η προσωπική διαφορά, τι αλλάζει για το επίδομα των 250 ευρώ

Τι περιλαμβάνει το πακέτο που θα έχει μαζί του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλαγή στα κριτήρια προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ περισσότεροι δικαιούχοι, αύξηση στις συντάξεις και μεγαλύτερη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές περιλαμβάνονται στο «καλάθι» που θα έχει μαζί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, για να ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών.

«Είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στη ΔΕΘ, στο χθεσινό (24.4.25) μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας το στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν. Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνονται κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες.

Στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, από το βήμα της ΔΕΘ, περιλαμβάνονται τα εξής:

Το επίδομα των 250 ευρώ: Το επίδομα έχει ήδη νομοθετηθεί ως μόνιμο μέτρο στήριξης, το οποίο θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο. Ωστόσο το ηλικιακό των 65 ετών, δημιουργεί μια «στρατιά» συνταξιούχων, που υπολογίζονται πάνω από 1 εκατ., οι οποίοι χάνουν το επίδομα.

Έτσι, στα σενάρια που επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου είναι η πιθανή αλλαγή, έως κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου, για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Έχει αποκλειστεί πάντως το σενάριο να αυξηθεί το επίδομα από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ.

Προσωπική διαφορά: Μέχρι να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά – δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη, με εκείνο που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό- χιλιάδες συνταξιούχοι δε λαμβάνουν πραγματικές, αλλά μόνο λογιστικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που διατηρούν σήμερα περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα ανοίξει την πόρτα στις ετήσιες αυξήσεις τις οποίες σήμερα στερούνται, λαμβάνοντας στη θέση τους το επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ πέρυσι.

Η βασική πρόταση που εξετάζεται είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς η οποία θα στοιχίσει στον ΕΦΚΑ 160 εκατ. ετησίως.

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πρόκειται για προγραμματισμένο μέτρο, καθώς εδώ και μία τριετία, με βάση το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και τον πληθωρισμό, καταβάλλονται ανάλογες αυξήσεις στους συνταξιούχους.
Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών γίνεται σαφές ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας γεμάτος πολιτικά μήνας και τα κομματικά επιτελεία ήδη ακονίζουν τα ξίφη τους για να είναι έτοιμα να ριχτούν στη μάχη της ΔΕΘ που σίγουρα θα είναι ένα πρώτο crash test για τα όσα θα ακολουθήσουν το χειμώνα.

 

