Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες!
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης σας καλεί να λάβετε μέρος σε έναν μοναδικό διαγωνισμό μαντινάδας «Όπου Κρητικός και ρίμα κι όπου μαντινάδα Κρήτη», αφιερωμένο σε εσάς που είστε άνω των 60 ετών και θέλετε να μοιραστείτε με όλους την αγάπη, τη σοφία και τη δημιουργικότητά σας!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτωβρίου), ετοιμάζουμε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία Μικρασιατών, την 8η Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, όπου οι καλύτερες μαντινάδες θα λάμψουν και θα βραβευτούν!

Συμμετοχή:

Όλοι οι κάτοικοι του Νομού Ρεθύμνης άνω των 60 ετών μπορούν να στείλουν τη δική τους μαντινάδα σε μία ή και σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες:

• Μαντινάδες για την αγάπη.
• Μαντινάδες για την Κρήτη.
• Φιλοσοφικές μαντινάδες για τη ζωή και το νόημά της.

Πώς να συμμετάσχετε:

Υποβάλετε τις μαντινάδες σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-14:00, στο Κεντρικό ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης στην οδό Μοάτσου 2 (Υπεύθυνη: κα Δέσποινα Καραγιάννη τηλ. 28310 27800).

Προθεσμία: 1η Οκτωβρίου 2025

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη! Μην χάσετε την ευκαιρία να τιμήσετε τη δική σας ζωή και τη ζωή της Κρήτης που αγαπάμε.
Μια ομάδα καταξιωμένων μαντιναδολόγων θα επιλέξει τις καλύτερες μαντινάδες, που θα βραβευτούν στην εκδήλωση.

Αναδείξτε το ταλέντο σας – περιμένουμε τις μαντινάδες σας με ανυπομονησία!

