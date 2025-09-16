Οι Χιώτες πάνε έξι έξι στο Ρέθυμνο!

Σύμφωνα με την πασίγνωστη ελληνική παροιμιώδη έκφραση, «Οι Χιώτες πάνε δυο δυο», αλλά στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνουν… έξι έξι!

Την ευθύνη αυτής της αριθμητικής παραποίησης φέρουν οι Cebollitas που κατέκτησαν τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SOCCA , η τελική φάση του οποίου διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Soccer Club του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο Νέο Φάληρο.

Η ομάδα της Χίου ανέβηκε στο θρόνο προκαλώντας μια εντυπωσιακή και απροσδόκητη έκπληξη, ενώ εξασφάλισε αυτομάτως και την πρόκριση της στο TUI Socca Champions League που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα οι Cebollitas θα συμμετάσχουν στο «Μονοπάτι των Πρωταθλητών» στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπως η Vasco da Gama και η Sport Recife από τη Βραζιλία, η Eintracht Spandau από τη Γερμανία, η (υπερασπιζόμενη τα σκήπτρα που κατέκτησε πέρυσι ) Victoria Vrsar από την Κροατία και άλλα μεγαθήρια του αθλήματος.

Στην τελική φάση της SOCCA League Greece έλαβαν μέρος 16 ομάδες από έξι πόλεις της Ελλάδας σε μια διοργάνωση που σημαδεύθηκε από τον πρόωρο αποκλεισμό των φαβορί, με αποτέλεσμα να φτάσουν στον τελικό οι Fratellos από την Αθήνα και οι Cebollitas από τη Χίο.

Οι Χιώτες προηγήθηκαν με 2-0, ωστόσο οι Fratellos ισοφάρισαν σε 2-2 και ο τελικός κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία οι Cebollitas έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και στέφθηκαν πρωταθλητές, σφραγίζοντας ταυτοχρόνως την πρόκριση τους στο TUI SOCCA Champions League.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία οι Cebollitas έγραψαν ιστορία, όπως είχε συμβεί πριν από λίγο καιρό και με τον Παλληξουριακό της Κεφαλονιάς που κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία Κ10 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος SOCCA Youth.

Το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει, όπως και το 2024, δυο διοργανώσεις μεγάλου βεληνεκούς, αποτελώντας για μια εβδομάδα το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής του μίνι ποδοσφαίρου.

Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας το TUI Socca Champions League στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 ομάδες από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων.

Θα ακολουθήσει στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στη Σοχώρα, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων Εθνικών ομάδων ανδρών και τεσσάρων Εθνικών ομάδων γυναικών.

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.