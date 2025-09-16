Εργασίες τοποθέτησης αγωγών σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Πραιτώριας από τη ΔΕΥΑΗ

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου

Ξεκινούν την Πέμπτη 18/9 οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ηρακλείου -Πραιτωρίας (επαρχιακή οδός 27) σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το ύψος της επιχείρησης «Τσιγώνης ΟΕ-Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων» έως τον οικισμό των Μαλάδων στο πλαίσιο του έργου «Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση». Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση οι εργασίες στο πρώτο τμήμα της οδού μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, προβλέπεται να διαρκέσουν έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας σε κανένα από τα δύο ρεύματα της εν λόγω οδού, αλλά απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.