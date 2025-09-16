ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου γιορτάζει και τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Από: Team Πολ. Κρήτης

✨🚶‍♀️ Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου σας προσκαλεί σε έναν ξεχωριστό βραδινό περίπατο στο Starpath στην Παλαιόχωρα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 20:30 – 22:30, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο!

🌌 Πρόκειται για το πρώτο αυτόφωτο μονοπάτι στην Ελλάδα, που απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και στο σκοτάδι λάμπει με απαλό φωτισμό. Ελάτε να γίνουμε ένα με τη φύση, περπατώντας κάτω από το φως των αστεριών με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

📍 Αφετηρίες:

➡️ Από Παλαιόχωρα – Παιδική Χαρά (στη στροφή του Πανοράματος)

➡️ Από Κουντούρα – Μικρός Βόλακας

🎶 Στη διαδρομή σας περιμένουν τρεις μουσικές στάσεις με:

🎹 Χρύσα Σταθάκη (πιάνο – κλασικές και σύγχρονες μελωδίες)

💻 Μαρία Παπαδομανωλάκη (Dalot) (ηχητική performance, live electronics & field recordings)

🎸 Ραφαήλ Πανταζώνης (κλασική κιθάρα & τζαζ κομμάτια

✨ Εθελοντές θα βρίσκονται στη διαδρομή για την καθοδήγησή σας.

🌠 Σας περιμένουμε να ζήσουμε όλοι μαζί έναν μαγικό περίπατο… ανάμεσα στα άστρα!

