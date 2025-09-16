Δήμος Ηρακλείου:Στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση της Αναμνηστικής Έκδοσης της έκθεσης κειμηλίων «1923-2023: Ένας Αιώνας. Μια Κοινωνία. Ηράκλειο: Ο Τόπος που μας ένωσε»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», το Σάββατο 13/9, η παρουσίαση της αναμνηστικής έκδοσης αφιερωμένης στην Έκθεση που είχε φιλοξενηθεί το 2023 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκο Κονταράκη. Το 16σέλιδο έντυπο, που παρουσιάστηκε στο κοινό, περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα κειμήλια της Έκθεσης (δείτε στο link lausanne100years.heraklion.gr) καθώς και συνοπτική ιστορική αναφορά στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Τα 5.000 αντίτυπα που έχουν εκδοθεί θα διανεμηθούν δωρεάν στο κοινό, αλλά και σε σχολεία και πανεπιστήμια, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενιές.

Η εκδήλωση περιλάμβανε:

-Προβολή βίντεο από την Έκθεση του 2023.

-Ομιλία από τη φιλόλογο MSc και Υποδιευθύντρια του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, κα Ξένια Περακάκη, με θέμα: «Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Αναγέννηση: Ο ρόλος των προσφύγων στο νέο ελληνικό κράτος».

-Μουσικό πρόγραμμα από τη Χορωδία του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Αντωνακάκη, με τη συνοδεία των μουσικών Μιχάλη Σπυριδάκη (βιολί), Θεοδόση Αμπατζιάννη (ούτι, τραγούδι), Βασίλη Μπιχάκη (λαούτο) και Μιχάλη Παπαδόπουλο (κρουστά).

Παράλληλα ο Σύλλογος Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου «Άγιος Γεώργιος» προσέφερε στην είσοδο παραδοσιακό κέρασμα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστής φιλοξενίας.

Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Νίκος Κονταράκης και πλήθος κόσμου. Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν για την παρουσία τους στην εκδήλωση και την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία της Έκθεσης, την πρώην Αντιδήμαρχο Δέσποινα Συγγελάκη, τις Στέλλα Νησιώτη,

Στέλλα Μελιγκουνάκη και Αθηνά Σφακάκη, την Πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου Χριστίνα Χατζηαδάμ, την Πρόεδρο του Συλλόγου “Αρτεμισία Ελένη Ασπετάκη, την Προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού Εύη Μαρτιμιανάκη και το προσωπικό του τμήματος Πολιτισμού και των Κηποθέατρων,

Επίσης ευχαρίστησαν τον μουσικοσυνθέτη Αντώνη Βουμβουλάκη, δημιουργό του ηχοτοπίου της έκθεσης και του projection mapping, για την εθελοντική του συνδρομή στην προβολή των φωτογραφικών ντοκουμέντων καθώς και της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης και την εταιρεία «Debrief» για την ευγενική χορηγία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ουσιαστική συνέχεια της Έκθεσης του 2023, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, να μη σβήσουν οι μνήμες, αλλά να παραμείνουν ζωντανές, να δυναμώνουν το παρόν και να καθορίζουν το μέλλον.