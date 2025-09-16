Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει δυναμικά και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Από Τρίτη 16 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, θα υλοποιηθεί ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους και κυρίαρχο στόχο να αναδειχθεί η σημασία της βιώσιμης κινητικότητας, της ενεργής μετακίνησης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 Εκπαιδευτικές δράσεις,

 Διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας,

 Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις,

 Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα,

 Συμμετοχή σχολείων και φορέων.

Ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η Παρασκευή 19η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας, συνοδευόμενη από ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Νίκου Βώβου, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Με τον τρόπο αυτό, θα τιμηθεί η πολύτιμη προσφορά του τόσο στον Δήμο όσο και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης κ. Άγγελος Μαλάς με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων τόνισε:

«Με σύνθημα «Επιλέγω να μετακινηθώ με βιώσιμο τρόπο», ενώνουμε τις δυνάμεις μας για έναν πιο πράσινο, πιο ανθρώπινο δημόσιο χώρο, προάγοντας την ενεργή μετακίνηση, τη συμπερίληψη και την οικολογική συνείδηση.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε θερμά να λάβετε μέρος και να στηρίξετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη ώστε να ενισχύσουμε το μήνυμα της εκστρατείας και να δώσουμε το καλό παράδειγμα στην τοπική κοινωνία.

Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για ένα Ρέθυμνο που προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα, την ποιότητα ζωής και τον σεβασμό στο περιβάλλον».